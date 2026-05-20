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Vorläufiger IPO-Prospekt könnte schon am Freitag veröffentlicht werden

OpenAI will im September an die Börse

Mittwoch, 20. Mai 2026 | 20:36 Uhr
Vorläufiger IPO-Prospekt könnte schon am Freitag veröffentlicht werden
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JUSTIN SULLIVAN
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Von: APA/Reuters

Das auf Künstliche Intelligenz (KI) spezialisierte US-Softwarehaus OpenAI steht in den Startlöchern für einen Börsengang. Der Entwickler des Chatbots ChatGPT plane, einen vertraulichen Antrag auf eine Börsenzulassung in den USA zu stellen, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Das in San Francisco ansässige Unternehmen, das zuletzt mit 852 Milliarden Dollar bewertet wurde, strebe den Schritt aufs Parkett im September an.

Die Investmentbanken Goldman Sachs und Morgan Stanley arbeiteten bereits an einem Börsenprospekt. OpenAI reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Vorläufiger IPO-Prospekt womöglich schon am Freitag

OpenAI dürfte bei seinem Börsengang (IPO) mit mehr als einer Billion US-Dollar bewertet werden. Ein vorläufiger IPO-Prospekt könnte schon am Freitag veröffentlicht werden, berichtete die “Financial Times” (“FT”) am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Zuvor hatte das “Wall Street Journal” als Zeitpunkt die kommenden Tage oder Wochen genannt.

Laut den Medienberichten will Firmenchef Sam Altman das Unternehmen vor dem Rivalen Anthropic an die Börse bringen. Dieser solle ebenfalls noch heuer erfolgen.

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