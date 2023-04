Oster-Spezialitäten mit Herz und Tradition

Bozen – In Südtirols Backstuben laufen derzeit die Öfen heiß! Vom traditionellen „Fochaz“ bis hin zum Schokohasen in allerlei Variationen bereiten sich unsere Konditoreien im Land auf das große Fest vor. Dabei handelt es sich um feinste, manuell verarbeitete Einzelstücke von handwerklich hoher Qualität, aus einheimischen Zutaten. „Wir wissen, wo die Rohstoffe herkommen und wollen auf unsere Kundinnen und Kunden individuell eingehen“, so Konditor Rudolf Pertoll der Konditorei Peter Paul in St. Pauls und Mitglied im lvh.

Ob als kleine Nascherei, als beliebtes Patengeschenk oder für den Familientisch – Zu Ostern kommt bei den vielen Leckereien niemand zu kurz. Ostereier und Osterhasen sind ein Muss in jedem Osternest. Liebevoll gestalten Südtirols Konditoreien beeindruckende Details und schaffen eine ganze Ostererlebniswelt für klein und groß. Doch was zählt heute zu den beliebtesten Oster-Gebäcken in Südtirol?

Für Konditor Rudolf Pertoll gehört der „Fochaz“ einfach dazu. Dieses Osterbrot, ähnlich dem Hefezopf, wird traditionell in Form von Hennen an die Mädchen und Hasen an die Buben verschenkt. „Für mich ist es immer wieder wunderschön erleben zu dürfen, dass der Fochaz die Familien am Ostertisch zusammenbringt.“ Dabei legt er besonderen Wert auf die Herstellung. Der Germteig braucht „gute Rohstoffe, Zeit und Liebe“, erklärt Pertoll freudig.

Dies gilt auch für die Hasen und Eier aus feinster Schokolade, die in den Südtiroler Konditoreien von Hand gefertigt werden. „Vermehrt werden Osterhasen aus Vollmilchschokolade gekauft. Aber auch Hasen aus weißer und dunkler Schokolade sind gefragt“, berichtet Pertoll. Bei den Ostereiern erfreuen sich halbe, gefüllte Schokoeier wachsender Beliebtheit. Diese werden mit Schokoladentafeln, hausgemachten Pralinen und anderen süßen Gaumenfreuden gefüllt.

Auf den Ostertisch kommen neben den schokoladenen Köstlichkeiten auch süße Osterdesserts, welche die Konditorinnen und Konditoren mit viel Leidenschaft und Einfallsreichtum herstellen. Auch die traditionell-italienische Ostertaube, die „Colomba“, aus einem Panettone ähnlichen Teig, wird in vielen Konditoreien angeboten. Der Liebe zum Detail und der Kreativität sind bei den Kreationen keine Grenzen gesetzt.

Die Begeisterung für sein Handwerk möchte Rudolf Pertoll dabei auch den jungen Menschen näherbringen. „Der Beruf der Konditorin und des Konditors ist wunderschön und abwechslungsreich. Man kommt mit anderen Menschen in Kontakt und bereitet ihnen eine Freude.“