Penny in Washington zu Grabe getragen

Von: APA/AFP

Trauerfeier für den “Penny”: In Washington ist am Samstag die Ein-Cent-Münze symbolisch zu Grabe getragen worden. Am berühmten Lincoln Memorial warfen in historische Kostüme gekleidete “Trauergäste” Ein-Cent-Münzen in einen weißen Sarg. Unter den Teilnehmenden war ein Paar, das sich als Abraham und Mary Todd Lincoln verkleidet hatte.

Die Währungsbehörde United States Mint hatte Mitte November mitgeteilt, dass die Herstellung des “Penny” eingestellt wurde. Der letzte “Penny” wurde dann in Philadelphia geprägt. US-Präsident Donald Trump hatte im Februar den Schritt eingeordnet, weil die Herstellung der kaum noch bedeutenden kleinsten Münze im alltäglichen Zahlungsverkehr zu teuer wurde.

Die Produktion der Münze kostete schon lange mehr, als diese anschließend wert war. In den vergangenen zehn Jahren stiegen die Produktionskosten von 1,42 auf zuletzt 3,69 Cent pro Münze.

Der “Penny” wurde erstmals vor 232 Jahren ausgegeben. US Mint betonte, weiterhin besondere Sammlereditionen zu prägen.