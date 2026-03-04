Von: luk

Bozen – Die Pensplan Centrum AG und Alps Ice Academy geben den Beginn einer strategischen Partnerschaft bekannt, die Sport, Finanzbildung und soziale Verantwortung vereint. Ziel der Zusammenarbeit ist es, junge Menschen in ihrer sportlichen und persönlichen Entwicklung zu stärken und gleichzeitig das Bewusstsein für finanzielle Vorsorge und gesellschaftliche Verantwortung nachhaltig zu fördern.

Die Pensplan Centrum AG hat gemäß Regionalgesetz 3/97 den institutionellen Auftrag, die Zusatzvorsorge im gesamten Gebiet der Autonomen Region Trentino – Südtirol zu fördern. Neben administrativ-buchhalterischen Dienstleistungen für die regionalen Partnerzusatzrentenfonds setzt sich Pensplan Centrum für die Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger und die Förderung einer Sparkultur in der Region ein. Um dieses Ziel zu erreichen, organisiert und realisiert die Gesellschaft Projekte zur Finanzbildung für unterschiedliche Zielgruppen – insbesondere auch für junge Menschen – und trägt damit zur Stärkung individueller Eigenverantwortung und langfristiger Absicherung bei.

Die Alps Ice Academy ist die erste Eishockey-Akademie Italiens und vereint elf Südtiroler Eishockeyclubs unter einem gemeinsamen Dach. Sie versteht sich als Referenzpunkt für die ganzheitliche Förderung junger Athletinnen und Athleten. Neben sportlicher Leistungsentwicklung legt die Academy besonderen Wert auf schulische Begleitung, mentale Stärke, soziale Integration und Chancengleichheit. Unabhängig von Herkunft oder wirtschaftlichen Voraussetzungen erhalten talentierte Jugendliche Zugang zu professionellem Training und einem Umfeld, das persönliche Entwicklung und Gemeinschaftssinn fördert.

Die Partnerschaft zwischen der Pensplan Centrum AG und der Alps Ice Academy sieht Informations- und Bildungsformate für Jugendliche im Alter von 14 bis 19 Jahren sowie begleitende Informationsangebote für Eltern. Als Hauptaktivität sind Schulungen im Bereich der Finanzbildung, Storytelling-Projekte mit jungen Athletinnen und Athleten sowie weitere Sensibilisierungsmaßnahmen zum Thema Zusatzvorsorge geplant. Das Ziel ist es, bereits ab jungen Jahren eine Kultur des Sparens und der langfristigen Planung zu fördern.

„Die Zusammenarbeit mit der Alps Ice Academy stellt für die Pensplan Centrum AG eine wichtige Gelegenheit dar, eine Zielgruppe wie jene der Jugendlichen wirksam zu erreichen, um sie für Themen wie Vorsorge und die bewusste Planung der eigenen Zukunft zu sensibilisieren und aktiv einzubinden“, erklärt Geschäftsführer / CEO der Pensplan Centrum AG, Matteo Migazzi.

„Als Alps Ice Academy sehen wir unsere Verantwortung in der sportlichen Ausbildung junger Talente und in ihrer ganzheitlichen Entwicklung zu verantwortungsbewussten Persönlichkeiten. Die Partnerschaft mit der Pensplan Centrum AG ist für uns ein wichtiger Schritt, um unseren Athletinnen und Athleten frühzeitig jene Kompetenzen zu vermitteln, die sie für ihr Leben während und nach ihrer sportlichen Karriere benötigen. Die Kongruenz zwischen der Alps Ice Academy und der Pensplan Centrum AG liegt in einem gemeinsamen Anspruch: junge Menschen nachhaltig zu stärken und ihnen konkrete Zukunftsperspektiven zu eröffnen. Unsere Zusammenarbeit steht für ein gemeinsames gesellschaftliches Engagement für die nächste Generation und ist ein soziales Projekt mit positiver Wirkung für die Gemeinschaft, das den Sport, die Finanzbildung und die Verantwortung für die Zukunft miteinander verbindet.”, so Dorotea Mader, Präsidentin der Alps Ice Academy.