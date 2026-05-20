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Beim Wirtschaftsforum in Trient

Pensplan diskutiert über Zukunftschancen für junge Menschen

Mittwoch, 20. Mai 2026 | 17:00 Uhr
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stnews/luk
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Von: luk

Trient – Beim diesjährigen Festival dell’Economia rücken die Herausforderungen und Perspektiven der jungen Generation in den Mittelpunkt. Die Pensplan Centrum AG gestaltet dazu im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Economie dei Territori“ ein eigenes Panel zu den Themen Vorsorge, Finanzbildung und gesellschaftlicher Wandel.

Unter dem Titel „Chancen, Schutzmaßnahmen und Perspektiven: ein mehrdimensionaler Ansatz“ diskutieren Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Unternehmen über die Auswirkungen großer wirtschaftlicher, sozialer und demografischer Veränderungen auf die Zukunft junger Menschen.

Die Veranstaltung knüpft an das diesjährige Festivalmotto „Vom Markt zu den neuen Mächten. Die Hoffnungen der Jugend“ an und widmet sich unter anderem Fragen der Steuergerechtigkeit, der finanziellen Absicherung sowie neuen Führungs- und Managementmodellen.

Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie sich öffentliche Wohlfahrtssysteme, individuelle Vorsorge und wirtschaftliche Nachhaltigkeit künftig miteinander verbinden lassen. Diskutiert wird außerdem, welche Rolle Finanzbildung und Zusatzvorsorge in Zeiten wachsender Unsicherheit spielen können.

An der Podiumsdiskussion nehmen unter anderem Maurizio Leo, der Trentiner Regionalassessor Carlo Daldoss, Pensplan-Generaldirektor Matteo Migazzi sowie Transformationsexpertin Sandra M. Dax teil.

Laut Pensplan soll der Austausch konkrete Impulse liefern, wie Politik, Institutionen und Unternehmen auf die tiefgreifenden Veränderungen durch Digitalisierung, demografischen Wandel und wirtschaftliche Unsicherheiten reagieren können.

Das Panel findet als öffentliche Diskussionsrunde statt und soll insbesondere auch jungen Menschen neue Perspektiven und Denkanstöße bieten.

Bezirk: Bozen

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