PMU Salzburg: Medizinstudium mit Landesförderung, Anmeldefrist läuft

Bozen – Das Land Südtirol finanziert auch im kommenden Studienjahr 25 Medizinstudienplätze an der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität in Salzburg. Bewerbungen sind bis 1. April 2024 möglich.

Wer sich für ein Medizinstudium in Salzburg interessiert, kann sich bis 1. April 2024 um einen Studienplatz an der Paracelsus Medizinische Privatuniversität (PMU) bewerben. Der fünfjährige Studiengang in Humanmedizin in Salzburg orientiert sich an internationalen Standards und Studierende schließen mit dem akademischen Titel “Dr. med. univ.” ab. Die Vorlesungen finden teilweise in englischer Sprache statt.

Aufnahmetest und Finanzierung

Die Bewerbungen für einen Studienplatz in Salzburg für das kommende Wintersemester können bis 1. April 2024 an der PMU Salzburg eingereicht werden. Der Aufnahmetest findet am 11. und 12. April 2024 in Salzburg statt. Nach Absolvierung des schriftlichen Tests werden die besten Bewerber zu einem Interview eingeladen, das zwischen Ende Mai und Mitte Juni 2024 abgehalten wird.

Personen, die das Aufnahmeverfahren an der PMU bestehen, werden in eine Rangliste eingetragen und kommen für einen vom Land geförderten Studienplatz in Frage. Um die Finanzierung des Landes in Anspruch zu nehmen, müssen Interessierte spätestens bis 15. Juni 2024 den Zweisprachigkeitsnachweis (Niveau B2) besitzen. An die Landesfinanzierung geknüpft ist zudem die Auflage, dass die Kandidatinnen und Kandidaten innerhalb von zehn Jahren nach Abschluss der Facharztausbildung oder der Ausbildung in Allgemeinmedizin für mindestens vier Jahre im Südtiroler Gesundheitsdienst arbeiten.

Infotermine: 9. Februar in Präsenz, 25. März auch online

Am 9. Februar findet vor Ort in Salzburg von 11.00 bis 12.30 Uhr eine Informationsveranstaltung für interessierte Bewerber statt. Um daran teilzunehmen, ist eine Anmeldung auf der Webseite der Universität notwendig.

Eine weitere Informationsveranstaltung, die auch online besucht werden kann, findet am 25. März 2024 statt. Im Anschluss an die Veranstaltung werden Experten vom Amt für Gesundheitsordnung die Finanzierung der Studienplätze erklären und Fragen zur Landesfinanzierung beantworten.

Für nähere Informationen zu den Zulassungsvoraussetzungen, dem Bewerbungsprofil, den Kosten des Studiums und die Bewerbung um einen Studienplatz können sich Interessierte direkt an die PMU Paracelsus Medizinische Privatuniversität Salzburg (E-Mail: humanmedizin@pmu.ac.at) wenden.

Informationen zur Finanzierung des Studienplatzes erhalten Interessierte direkt im Amt für Personal, Bildung und Beiträge im Gesundheitswesen (E-Mail: pbb.ges@provinz.bz.it, Birgit Schmid: Tel.: +39 0471 41 81 54 und Josefine Spitaler: Tel.: +39 0471 41 81 50). Weitere Informationen gibt es auf der Webseite des Landes unter Gesundheitspersonal.