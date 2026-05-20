Präsidentin Elena Montagnoli: “Aktuelle Entwicklungen gezielt nutzen”

Von: mk

Bozen – Die diesjährige Vollversammlung der Fachgruppe Handelsagenten und -vertreter im Wirtschaftsverband hds, die vor kurzem in Bozen stattgefunden hat, stand ganz im Zeichen aktueller beruflicher Entwicklungen, konkreter Serviceleistungen und neuer digitaler Chancen für den Arbeitsalltag.

Fachgruppenpräsidentin Elena Montagnoli eröffnete die Veranstaltung mit einer Begrüßung der anwesenden Mitglieder und einer kurzen Einführung in die Schwerpunkte der Versammlung. Im Mittelpunkt des ersten Teils standen die Aufgaben und Leistungen der Stiftung Enasarco. Luigi Santoro und Angelo Francesco Pellegrino informierten über die Rolle der Stiftung sowie über die Neuerungen im Welfare-System. Dabei gingen sie auch auf zahlreiche Fragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein und boten praxisnahe Einblicke in die für Handelsagenten relevanten Unterstützungsangebote.

Im zweiten Teil der Vollversammlung rückte ein Zukunftsthema in den Fokus: Künstliche Intelligenz. KI-Expertin Tatjana Finger zeigte in ihrem Vortrag auf, wie Handelsagenten und -vertreter digitale Werkzeuge konkret im Berufsalltag nutzen können. Anhand mehrerer praxisnaher Beispiele veranschaulichte sie mögliche Einsatzbereiche und Automatisierungen, die Arbeitsprozesse erleichtern, Zeit sparen und neue Chancen in der Kundenbetreuung eröffnen können.

„Die Vollversammlung hat gezeigt, wie wichtig es ist, unsere Mitglieder sowohl bei sozialrechtlichen und vorsorgetechnischen Fragen als auch bei digitalen Zukunftsthemen kompetent zu begleiten“, betonte Fachgruppenpräsidentin Elena Montagnoli. „Gerade für Handelsagenten und -vertreter ist es entscheidend, aktuelle Entwicklungen frühzeitig zu kennen und ihre Chancen gezielt zu nutzen.“