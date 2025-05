Preise für FairTrend-Wettbewerb vergeben

Von: Ivd

Brixen – Im Rahmen des diesjährigen FairTrend-Wettbewerbs der Südtiroler Weltläden und der OEW – Organisation für Eine solidarische Welt sind am Dienstag in Brixen die besten Beiträge ausgezeichnet worden. Schüler im Alter von elf bis vierzehn Jahren waren aufgerufen, wiederverwendbare Trinkflaschen kreativ zu gestalten – mit Themen rund um Fairness, Umwelt und globale Gerechtigkeit.

Insgesamt 32 Flaschen aus ganz Südtirol wurden eingereicht. Die Jury, bestehend aus Fachleuten aus Bildung, Jugend und Weltladenarbeit, bewertete die Werke nach Originalität, inhaltlicher Aussage und handwerklicher Umsetzung.

Gewinner aus Brixen

In der Kategorie Gruppeneinreichung ging der erste Platz an die Klasse 2C der Mittelschule Oswald von Wolkenstein in Brixen. Ihre Flasche griff Missstände im Kobaltabbau auf und überzeugte durch eine klare Aussage und sorgfältige Gestaltung. Der zweite Platz ging an die Klasse 2B, deren Flasche durch ihre Form als Banane auffiel. Rang drei belegte die Klasse 2A mit einer thematischen Umsetzung zu Umweltschutz. Alle drei Klassen wurden von Katharina Volgger, Lehrerin an der Schule, betreut.

Starkes Zeichen für fairen Handel

Die Veranstalter zeigten sich zufrieden mit der Resonanz. Brigitte Gritsch, Koordinatorin der Weltläden, betonte bei der Preisverleihung, dass gerade das begrenzte Format der Flasche die Jugendlichen zu klarer, durchdachter Gestaltung angeregt habe. Auch Verena Dariz von der OEW hob hervor, dass viele Schüler sich intensiv mit Fragen globaler Ungleichheit und nachhaltigem Konsum auseinandergesetzt hätten.

Weiterführende Aktionen

Der Hauptpreis für die Gruppenkategorie ist ein „Fair Day“ mit Workshops, der am 29. Mai in Brixen stattfindet. Die Zweit- und Drittplatzierten erhalten Geschenkkörbe mit fairen und regionalen Produkten.

In der Einzelkategorie werden die Preise – darunter faire Hängematten und Solarlampen aus Südafrika – in der kommenden Woche übergeben.

Laut OEW und Weltläden soll der Wettbewerb jungen Menschen Möglichkeiten bieten, sich auf kreative Weise mit Fragen des bewussten Konsums und der globalen Verantwortung auseinanderzusetzen.