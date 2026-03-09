„ProAbility“ setzt neue Maßstäbe bei digitalen Förderansuchen

Von: mk

Bozen – Mit dem neuen Prämiensystem „ProAbility“ setzt der Arbeitsmarktservice Südtirol (AMS) neue Maßstäbe bei der Digitalisierung von Förderansuchen. Das Portal der Prämienvergabe für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen wurde nach einem ersten erfolgreichen Probejahr heuer mit weiteren Verbesserungen online gestellt.

„Mit ‘ProAbility’ unterstützten wir Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die Menschen mit Behinderung eine berufliche Chance geben und stabile Arbeitsplätze für sie schaffen möchten. Das Antragssystem ist vollständig digitalisiert und unbürokratisch. Dieses System wird auch richtungsweisend für zukünftige Fördermaßnahmen sein“, betont Arbeits-Landesrätin Magdalena Amhof.

Digital, schnell und unbürokratisch

Mit dem Portal „ProAbility“ wurden bisher getrennte Verfahren für Genehmigung und Auszahlung von Beiträgen durch ein Prämiensystem zusammengeführt. Bereits vorhandene, auch verwaltungsübergreifende Daten müssen nicht mehr eingereicht werden, Kontrollen erfolgen automatisiert und Auszahlungen können innerhalb weniger Wochen abgewickelt werden, betont das Ressort für Europa, Arbeit und Personal.

Abteilungsdirektor Stefan Luther hat eine erste Bilanz gezogen und zeigt sich sehr zufrieden: “Nach einem Monat wird der Erfolg des Systems sichtbar: Mit 300 eingereichten Gesuchen, wovon 83 Prozent automatisch bearbeitet und genehmigt werden konnten. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit beträgt bisher 1,06 Tage.” Damit reduziere “ProAbility” den Verwaltungsaufwand deutlich und beschleunige das Förderverfahren spürbar. “Ein wichtiger Schritt hin zu einer modernen, digitalen Verwaltung und mehr inklusiver Beschäftigung in Südtirol”, stellt Luther fest.

Die Förderung richtet sich an private Arbeitgeber, die Menschen mit Behinderungen einstellen oder dauerhaft beschäftigen. Möglich sind Anstellungsprämien bis zu 4.000 Euro sowie Stabilitätsprämien bis zu 9.000 Euro.

Anträge für das laufende Jahr können noch bis zum 31. März über das Portal ProAbility im Bürgernetz myCIVIS eingereicht werden.