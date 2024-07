Proteste am Flughafen Frankfurt – Flüge in Wien fallen aus

Von: apa

Wegen einer Störaktion von Klimaaktivisten am Flughafen in Frankfurt sind am Donnerstag auch Verbindungen nach Wien ausgefallen. Aufgrund der Blockade fielen in der Früh 6 Verbindungen zwischen Wien und Frankfurt (drei ankommende und drei abfliegende) aus, teilte der Flughafen Wien auf APA-Anfrage mit. Der Flughafen Wien selbst sei derzeit nicht von Störaktionen betroffen, die nächsten Proteste sind für Samstag angekündigt.

Man sei aber “für alle Eventualitäten gut gerüstet”, schreibt der Airport in seinem Statement. Im Bezug auf die Flugausfälle hieß es vom Flughafen: “Wir bedauern das sehr und verurteilen die Störaktionen auf dem Rücken von Reisenden auf das Schärfste.”

Bereits am Wochenende hatte der Flughafen angekündigt, jegliche Störaktionen strafrechtlich zu verfolgen und zur Anzeige zu bringen. In einer Aussendung drohte der Airport den Klimaaktivisten mit schweren Strafen im Falle einer größeren Störaktion. Jede Aktion, die eine Störung des Flugbetriebs oder eine Gefährdung von Passagieren, Luftfahrzeugen oder Beschäftigten zur Folge hat oder versucht wird, verletze das Gesetz und könne mit hohen Freiheitsstrafen bis zu 20 Jahren – im Falle eines tödlichen Ausgangs sogar mit einer lebenslangen Strafe – geahndet werden.

Der Flughafen sei mit 670 Polizistinnen und Polizisten “in voller Alarmbereitschaft” an Ort und Stelle, sagte der Flughafen Wien bereits Anfang der Woche. Zusätzlich werde das Gelände mit Drohnen überwacht.