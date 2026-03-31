Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Pustertal: Besonderes Augenmerk gilt der Bahn
Sondersitzung in den Bezirken

Pustertal: Besonderes Augenmerk gilt der Bahn

Dienstag, 31. März 2026 | 16:40 Uhr
pusterer bahn winter sym Ab 15. Dezember 2024 verkehren auf der Strecke Franzensfeste-Bruneck für circa ein Jahr keine Züge. Während dieser Zeit laufen Arbeiten für den Bau der Bahnschleife im Riggertal und sicherheitstechnische Anpassungen. Als Ersatz für die Züge fahren Busse. (Foto: IDM Südtirol/Manuela Tessaro)
IDM Südtirol/Manuela Tessaro
Schriftgröße

Von: luk

Bruneck – Am 31. März ist die Landesregierung im Rahmen ihrer zweiten Sondersitzung in den Bezirken in Bruneck mit dem Präsidenten der Bezirksgemeinschaft und den Pustertaler Bürgermeistern zusammengetroffen.

Zu den wichtigsten behandelten Themen gehörten der Verkehr und anstehende Projekte, wobei die Landesregierung weiterhin in die nachhaltige Mobilität investiere, betonte Landeshauptmann Arno Kompatscher. Das Land Südtirol hat es sich zum Ziel gesetzt, das Pustertal besser erreichbar zu machen, vor allem durch den Ausbau der Bahnverbindung und allgemeine Investitionen in das öffentliche Verkehrsnetz. Derzeit werden Arbeiten im Hochpustertal durchgeführt, während die gesamte Bahnstrecke nach umfangreichen Erneuerungsarbeiten rechtzeitig zu den Olympischen Spielen in Antholz wieder in Betrieb genommen worden war.

Die strategische Bedeutung der Strecke wird vom Landesrat für Infrastrukturen und Mobilität Daniel Alfreider bekräftigt: „Früher, als es noch keine Autos gab, ist die Bahn als Fortbewegungsmittel gebaut worden, heute bauen wir die Bahn als nachhaltige Alternative zum Auto aus.“ Alle bereits durchgeführten und noch laufenden Arbeiten stehen im Einklang mit den Zielen des Landesplans für nachhaltige Mobilität 2035, der eine Steigerung des Schienenverkehrs um 250 Prozent, des Angebots an Linienbussen um 20 Prozent und der Fahrradmobilität um 50 Prozent vorsieht.

Wichtige Infrastrukturarbeiten im gesamten Pustertal

Zahlreiche Arbeiten wurden bereits abgeschlossen, sind im Gange oder für das Pustertal geplant, von Maßnahmen zur Verbesserung der Straßenverkehrssituation, wie die Beseitigung des Bahnübergangs in Innichen, über Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit, wie die Grünbrücke am Kniepass, bis hin zu Großprojekten wie die Umfahrung von Percha und die Riggertalschleife, deren Eröffnung für das Frühjahr 2027 vorgesehen ist. „Mit der Riggertalschleife stärken wir die Anbindung an die Brennerachse und verkürzen die Fahrzeiten zwischen dem Pustertal, Brixen und Bozen um etwa 15 Minuten, wodurch der Zug zu einer noch schnelleren und wettbewerbsfähigeren Alternative wird“, betonte Alfreider. Insgesamt seien für Bauvorhaben, die insbesondere das Pustertal betreffen, allein über die Olympischen Spiele über 400 Millionen Euro nach Südtirol geflossen.

Ein weiterer strategischer Schwerpunkt ist die Fahrradmobilität. „Für uns ist die aktive Mobilität wichtig, und dafür braucht es gute Radwege“, sagte Alfreider. „Im Einklang mit unserem Radmobilitätskonzept investieren wir gezielt in den Ausbau und die Verbesserung der Radwegeinfrastruktur.“ Zu den bedeutendsten Projekten zählen jene im Ahrntal, im Bereich um den Pragser Wildsee und in der Gemeinde Terenten. Im Dreijahreszeitraum 2022-2025 wurden allein für das Pustertal Maßnahmen in Höhe von über 15 Millionen Euro finanziert, darunter neue Verbindungen, Anpassungen und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten entlang des gesamten Radwegenetzes. „Ziel ist es, die tägliche Mobilität immer nachhaltiger, sicherer und zugänglicher zu gestalten“, so der Mobilitätslandesrat.

Bezirk: Pustertal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Pustertal

Meistkommentiert
Kronplatz: Speicherbecken soll Wald verdrängen
Kommentare
71
Kronplatz: Speicherbecken soll Wald verdrängen
Sprit-Schock in Südtirol: Nirgendwo ist Diesel teurer in Italien
Kommentare
50
Sprit-Schock in Südtirol: Nirgendwo ist Diesel teurer in Italien
Eltern im Ägypten-Urlaub, fünf Kinder allein daheim
Kommentare
42
Eltern im Ägypten-Urlaub, fünf Kinder allein daheim
Wald in den Dolomiten in Not
Kommentare
38
Wald in den Dolomiten in Not
Bericht: USA bereiten wochenlange Bodenoffensive im Iran vor
Kommentare
30
Bericht: USA bereiten wochenlange Bodenoffensive im Iran vor
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 