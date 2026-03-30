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Pustertaler Staatsstraße: Verkehr wird umgeleitet

Montag, 30. März 2026 | 15:46 Uhr
Schema bypass Chienes
LPA/Ressort für Infrastrukturen und Mobilität
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Von: luk

Kiens – Ab Mittwoch, 1. April, wird der Verkehr auf der Pustertaler Staatsstraße (SS49) westlich der Ortseinfahrt von Kiens auf eine provisorische Straße umgeleitet. Die Umleitung betrifft einen Abschnitt von etwa 400 Metern und bleibt bis zum 30. September in Kraft. Die Fahrspuren bleiben während der gesamten Dauer der Arbeiten ohne Verkehrsunterbrechungen sowohl für den Leicht- als auch für den Schwerverkehr befahrbar.

Die Maßnahme ist notwendig, um mit den Bauarbeiten in Zusammenhang mit dem Umfahrungstunnel Kiens fortschreiten zu können, heißt es aus dem Ressort für Infrastrukturen und Mobilität des Landes. In diesem Zeitraum werden das Westportal des künftigen Umfahrungstunnels, ein offener Tunnelabschnitt, eine Schaltanlage sowie verschiedene Stützkonstruktionen für die neue Infrastruktur errichtet. Der Verkehr auf der Umleitungsstraße bleibt dabei stets gewährleistet.

Um die Sicherheit auf dem betroffenen Abschnitt zu garantieren, ist entlang der Umleitung eine reduzierte Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern vorgesehen. Temporäre Beschilderungen werden die Verkehrsteilnehmenden entlang der alternativen Route leiten.

“Die Umleitung stellt einen entscheidenden Schritt im Rahmen des Baus der Umfahrungsstraße von Kiens dar. Diese wird künftig dazu beitragen, den Ortskern vom Durchzugsverkehr zu entlasten und die Lebensqualität entlang der Pustertaler Achse zu verbessern”, erklärt Mobilitäts- und Infrastrukturenlandesrat Daniel Alfreider.

Bezirk: Pustertal

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