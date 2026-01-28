Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Raiffeisen Offener Pensionsfonds wächst weiter
Neue Anlagestrategie

Raiffeisen Offener Pensionsfonds wächst weiter

Mittwoch, 28. Januar 2026 | 15:02 Uhr
Stabile Geschäfte trotz Krisen
APA/APA/dpa/Daniel Reinhardt


Von: luk

Bozen – Der Raiffeisen Offene Pensionsfonds hat im Jahr 2025 erneut deutlich zugelegt. Wie der Fonds mitteilte, traten rund 10.000 neue Mitglieder bei. Insgesamt sind nun etwa 67.000 Personen in Südtirol eingeschrieben. Das verwaltete Vermögen stieg auf über 1,4 Milliarden Euro, womit der Fonds zu den größten offenen Pensionsfonds Italiens zählt.

Nach Angaben der Raiffeisen Landesbank Südtirol bestätigt diese Entwicklung die Bedeutung des Fonds für die private Zusatzvorsorge. Generaldirektor Simon Ladurner verwies darauf, dass der Fonds eine ergänzende Absicherung zur staatlichen Rente biete, deren Leistungen künftig geringer ausfallen dürften.

Auffällig ist laut Fondsangaben der steigende Anteil junger Mitglieder. Das Durchschnittsalter der Eingeschriebenen liegt mittlerweile bei 34 Jahren. Als einen fördernden Faktor nannte der Fonds unter anderem den regionalen Babybonus, der es Familien ermöglicht, frühzeitig Kapital für Kinder anzusparen.

Das Jahr 2025 war von einem anspruchsvollen internationalen Finanzumfeld geprägt. Geopolitische Spannungen, Unsicherheiten in der US-Handelspolitik sowie Debatten über Investitionen in künstliche Intelligenz führten zu starken Marktschwankungen. Während US-Aktienmärkte volatil verliefen, erzielten europäische Märkte phasenweise gute Ergebnisse. Uneinheitlich entwickelte sich hingegen der Anleihenmarkt.

In diesem Umfeld erzielten die einzelnen Investitionslinien des Fonds unterschiedliche Ergebnisse. Die Linie „Dynamic“ mit einem Aktienanteil von rund 65 Prozent erreichte eine Jahresnettorendite von 6,53 Prozent. Die Linie „Activity“ mit etwa 25 Prozent Aktienanteil verzeichnete ein Plus von 2,91 Prozent. Die ausschließlich in Anleihen investierende Linie „Safe“ schloss mit minus 0,37 Prozent ab. Die Linie „Guaranty“ mit Kapitalgarantie erzielte zum Jahresende eine Rendite von 1,77 Prozent.

Ab März 2026 plant der Raiffeisen Offene Pensionsfonds eine strategische Weiterentwicklung. Vorgesehen ist eine stärkere Diversifizierung der Investitionslinien sowie eine Erhöhung des Aktienanteils, um langfristig bessere Renditechancen zu schaffen. In diesem Zusammenhang wurden die Vermögensverwaltungsmandate der Linien „Safe“ und „Dynamic“ neu vergeben.

Künftig werden die Investitionslinien von internationalen Asset-Managern betreut: Amundi SGR S.p.a. übernimmt die Verwaltung der Linien „Guaranty“ und „Activity“, Generali Asset Management S.p.a. jene der Linie „Safe“ und Allianz Global Investors GmbH die Linie „Dynamic“.

Mit der Neuausrichtung will der Fonds seine Position im Bereich der privaten Altersvorsorge weiter stärken und auf eine langfristig stabile Anlagestrategie setzen.

Bezirk: Bozen

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

