Rauf auf den Berg, runter mit dem Preis

Von: luk

Bozen – Rund 70 Aufstiegsanlagen gewähren auch in diesem Sommer allen südtirolmobil Pass-Nutzerinnen und -Nutzern einen Mindestrabatt von 30 Prozent auf Einzelfahrscheine für Berg- und Talfahrten.

Die Neuauflage der Aktion “Seilbahnsommer 2026” wurde am 8. April von Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider, Joachim Dejaco, Generaldirektor der STA – Südtiroler Trasportstrukturen AG, Helmut Sartori, Präsident des Verbandes der Seilbahnunternehmer Südtirols, sowie Gunde Bauhofer, Direktorin der Verbraucherzentrale Südtirol, in Bozen im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt.

Den Seilbahnsommer 2026 können all jene genießen, die bis zum Stichtag 17. April 2026 einen südtirolmobil Pass besitzen oder einen neuen bestellen. “Seilbahnen sind ideale Verkehrsmittel, um unsere schöne Bergwelt zu erreichen. Diese Aktion fördert die nachhaltige Mobilität und gleichzeitig bietet sie den südtirolmobil Pass Nutzerinnen und Nutzern deutlich reduzierte Preise”, sagt Mobilitätslandesrat Alfreider.

Wie STA-Generaldirektor Joachim Dejaco, mitteilt, sind im Sommer 2026 wieder rund 70 Seilbahnen dabei.

Helmut Sartori, Präsident der Seilbahnunternehmer Südtirols, betont: “Diese Aktion hat sich bewährt. Als Verband ist es uns ein besonderes Anliegen, alle südtirolmobil Pass-Nutzerinnen und -Nutzer einzuladen, Südtirols Bergwelt bequem und nachhaltig mit unseren Seilbahnen zu erkunden.”

Gunde Bauhofer, Direktorin der Verbraucherzentrale Südtirol, unterstreicht die positive Resonanz der Aktion: “Wir freuen uns, dass die Initiative nun bereits zum dritten Mal stattfindet und dass die Zahl der teilnehmenden Aufstiegsanlagen steigt.”

Teilnehmende Lift- und Seilbahnunternehmen

Die Teilnahme der Betreiber der Aufstiegsanlagen an der Aktion ist jedes Jahr freiwillig, die Kosten werden von den jeweiligen Betreibern getragen. Mit dabei sind 2026 Aufstiegsanlagen im Raum Gadertal, Vinschgau, Bozen, Wipptal, Bruneck, Ahrntal, Hochpustertal, Brixen, Meran, Gröden sowie auf der Seiser Alm – und somit in allen Landesteilen. Eine Liste aller teilnehmenden Lift- und Seilbahnunternehmen kann auf der Webseite www.suedtirolmobil.info/de/seilbahnsommer2026 eingesehen werden. Bereits in den südtirolmobil Pass integrierte Seilbahnen (Rittner Seilbahn, Standseilbahn Mendel, Seilbahnen Kohlern, Mühlbach-Meransen, Vöran und Mölten) sind von der Aktion ausgenommen.

Teilnahme funktioniert auch digital

Alle jene, die einen südtirolmobil Pass besitzen, und bereits im vergangenen Jahr einen Aufkleber erhalten haben, können diesen auch 2026 nutzen. Wer den Aufkleber entfernt oder im Vorjahr nicht per Post erhalten hat, kann in den südtirolmobil Infopoints einen neuen Aufkleber anfordern oder alternativ einen persönlichen digitalen Voucher herunterladen. Der Preisnachlass gilt nur, wenn der Voucher zusammen mit einem Ausweis und dem südtirolmobil Pass an den Kassen der teilnehmenden Lift- und Seilbahnunternehmen vorgelegt wird.

Wer noch keinen südtirolmobil Pass besitzt und den Seilbahnsommer 2026 genießen will, kann einen Pass noch bis zum Stichtag Freitag, 17. April 2026 online auf myportal.suedtirolmobil.info oder in den südtirolmobil Infopoints bestellen.