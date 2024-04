Vortragsreihe 2024 startet in Auer

Auer – Auf Einladung der KVW-Ortsgruppe Auer, vertreten durch Herrn Julius Ossanna und Herrn Ernst Eheim, wurde in Zusammenarbeit mit der Rheuma-Liga Südtirol und dem Rheumatologen Dr. Bernd Raffeiner, Rheumatologe am Krankenhaus Bozen und Koordinator des Zentrums für Kinder- und Jugend-Rheumatologie, ein Vortragsabend zum Thema „Rheuma – ein Name – viele Gesichter“ veranstaltet.

Nach der Begrüßung durch Herrn Ossanna der KVW-Ortsgruppe stellte die Rheuma-Liga Südtirol ihr Angebot vor, das unter anderem die beliebten Wassergymnastik-Kurse beinhaltet. Es wurde nochmals auf die neue Anmeldemöglichkeit zu den Kursen eingegangen, die bereits größtenteils online über die Homepage der Rheuma-Liga Südtirol (www.rheumaliga.it) erfolgt. Diejenigen, die weiterhin telefonische Anmeldungen bevorzugen, können dies gerne weiterhin tun. Mit diesen Anmeldemöglichkeiten bietet die Rheuma-Liga jedem die Möglichkeit, die zahlreich angebotenen Kurse zu besuchen. Jede Bewegung ist besser als keine. Dies wurde durch Herrn Dr. Raffeiner während seines Vortrages unterstrichen. Er führte weiterhin aus, dass regelmäßige Bewegung bei Rheumatikern ein entscheidender Faktor im Kampf gegen Schmerzen und Steifigkeit der Gelenke sei. Dr. Raffeiner verdeutlichte in seinem Vortrag sehr genau, dass Rheuma eine Krankheit mit vielen Gesichtern sei. Rheuma werde in vier große Hauptgruppen unterteilt.

Zum Beispiel gebe es die degenerativen Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankungen, unter welche die Arthrose falle. Weiter gebe es die entzündlich-rheumatischen Erkrankungen, wozu Arthritis gehöre. Ebenso ging Dr. Raffeiner auf die Stoffwechselerkrankungen ein, zu denen Gicht und Osteoporose zählen. Eine weitere Gruppe rheumatischer Erkrankungen werden unter dem Begriff Weichteilrheumatismus zusammengefasst. Dazu zählt auch die Erkrankung Fibromyalgie. Herr Dr. Raffeiner, der ein ausgewiesener Spezialist bezüglich Rheuma bei Kindern ist, wies darauf hin, dass bei Kindern bei einer Diagnosestellung häufig nicht an Rheuma gedacht werde. Im Anschluss beantwortete Dr. Raffeiner die zahlreichen Fragen der Besucher. „Wir danken der KVW-Ortsgruppe Auer dafür, dass sie die Volkskrankheit Rheuma zum Thema gemacht hat. In Südtirol gibt es tausende Betroffene, weshalb Aufklärung und Information sehr wichtig sind. Rheuma kann jeden treffen: Kinder, Jugendliche, Erwachsene, ältere Menschen. Der Früherkennung der Krankheit und der gelenkschonenden Bewegung kommen große Bedeutung zu”, so abschließend der Präsident der RheumaLiga Günter Stolz und Geschäftsführer Andreas Varesco.