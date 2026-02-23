Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Samsung: Bixby wird zum KI-Agenten auf Galaxy-Handys
Ein Beta-Version von One UI 8.5 lässt sich ab sofort ausprobieren

Samsung: Bixby wird zum KI-Agenten auf Galaxy-Handys

Montag, 23. Februar 2026 | 09:17 Uhr
Ein Beta-Version von One UI 8.5 lässt sich ab sofort ausprobieren
APA/APA/dpa/gms/Andrej Sokolow/Andrej Sokolow
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Samsung überlässt in Sachen KI-Assistenz nicht Googles Chatbot Gemini das Feld, sondern macht seinen eigenen Sprachassistenten Bixby zum KI-Agenten mit integrierter Echtzeitsuche. Der neue, mit diversen KI-Fähigkeiten verbesserte Bixby kommt mit Software-Version One UI 8.5 auf die Galaxy-Geräte, wie das Unternehmen mitteilt.

Samsung verspricht mit dem neuen KI-Agenten Bixby eine intuitive, dialogorientierte Gerätesteuerung in natürlicher Sprache, ohne exakte Bezeichnungen oder Befehle kennen und nennen zu müssen.

Ansagen in natürlicher Sprache statt Menü-Sucherei

Bixby verstehe beispielsweise die Anfrage “Ich möchte nicht, dass sich der Bildschirm ausschaltet, während ich ihn noch anschaue” und aktiviert dann die Einstellung “Bildschirm beim Ansehen anlassen”, ohne dass man nur ein Menü öffnen oder die genaue Bezeichnung des Features kennen müsste.

Umgekehrt erkenne Bixby auch die aktuellen Einstellungen des Telefons und könne Antworten geben oder Lösungen vorschlagen, wenn der Nutzer oder die Nutzerin etwa eine Frage zum Verhalten des Smartphones stellt.

Fragen nach Inhalten werden direkt aus dem Netz beantwortet

Zudem unterstütze Bixby nun auch die Echtzeit-Internetsuche. Dabei können Fragen immer direkt gestellt werden, ohne dass vorher der Browser oder eine andere App geöffnet werden muss. Die Suchergebnisse aus dem Netz werden dann direkt in einem Overlay angezeigt, das vom Bixby-Eingabefeld am unteren Bildschirmrand nach oben ausfährt.

Für die Bixby-Nutzung muss man mit einem Samsung-Konto am Gerät angemeldet sein. Zudem ist bei der Bixby-Internetsuche die Zustimmung für den Zugriff auf den eigenen Standort erforderlich, wenn eine Antwort davon abhängt.

Ausprobier-Version ist da – reguläre Version in den nächsten Wochen

Eine Beta-Version von One UI 8.5 samt Bixby-Update lässt sich ab sofort auf Geräten der Galaxy-S25-Serie ausprobieren. Die ersten Smartphones mit regulärem One UI 8.5 dürften die neuen S26-Smartphones sein, die Samsung am 25. Februar vorstellt. Danach wird One UI 8.5 für weitere Galaxy-Geräte ausgerollt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Letztes Mitglied der „Puschtra Buibm“ gestorben
Kommentare
80
Letztes Mitglied der „Puschtra Buibm“ gestorben
Winterspiele sorgen für Verzögerungen auf Pustertaler Straße
Kommentare
64
Winterspiele sorgen für Verzögerungen auf Pustertaler Straße
Rabensteiner unterstützt Petition
Kommentare
42
Rabensteiner unterstützt Petition
50-Jähriger aus dem Sarntal stirbt bei Lawinenabgang
Kommentare
26
50-Jähriger aus dem Sarntal stirbt bei Lawinenabgang
Trump verhängt per Dekret weltweiten Zoll von zehn Prozent
Kommentare
21
Trump verhängt per Dekret weltweiten Zoll von zehn Prozent
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 