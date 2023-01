Sand in Taufers: Cascade schließt definitiv ihre Tore

Sand in Taufers – Nun ist es offiziell: Die Cascade in Sand in Taufers wird ihre Tore endgültig schließen. Das Erlebnisbad hat seine Tätigkeit seit 21. November 2021 eingestellt, weil die Gemeinde mit den gestiegenen Energiepreisen die Betriebskosten nicht mehr schultern konnte.

Bislang hat man auf eine mögliche Wende gehofft. Die Sportcenter GmbH, die eine Inhousegesellschaft der Gemeinde Sand in Taufers ist und mit die Führung der Cascade übernommen hat, teilte nun die definitive Entscheidung jedoch mit, berichten italienische Medien.

15 Mitarbeiter werden entlassen. Die Tourismusgewerkschaft UILTuCS fordert ein Treffen mit dem kommissarischen Verwalter der Gemeinde und den Wirtschaftsverbänden in der Zone, um eine Lösung zu finden.