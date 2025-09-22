Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Sanitätsbetrieb bezieht Stellung zu Äußerungen einer Ärztin
Interne Untersuchung eingeleitet

Sanitätsbetrieb bezieht Stellung zu Äußerungen einer Ärztin

Montag, 22. September 2025 | 18:54 Uhr
Neun neue Hausärztinnen und Hausärzte werden in den nächsten Monaten mit der medizinischen Grundversorgung beginnen.
LPA/Claudia Corrent
Von: Ivd

Bozen – Der Südtiroler Sanitätsbetrieb teilt mit, dass aufgrund einer Meldung und den Äußerungen einer Ärztin für Allgemeinmedizin, interne Untersuchungen in die Wege geleitet wurden, mit dem Ziel, den Sachverhalt umfassend zu rekonstruieren.

Der Sanitätsbetrieb hat bereits entsprechende Schritte unternommen, um die Angelegenheit eingehend zu überprüfen und behält sich vor, sämtliche als angemessen erachteten Maßnahmen zu ergreifen, um die Stichhaltigkeit der Vorwürfe zu verifizieren – unter Wahrung des eigenen Ansehens sowie der Qualität der erbrachten Gesundheitsleistungen.

Der Sanitätsbetrieb bekräftigt sein fortwährendes Engagement für den Schutz der öffentlichen Gesundheit und versichert, dass sämtliche Entscheidungen im Einklang mit den geltenden rechtlichen Bestimmungen sowie mit dem vorrangigen Ziel getroffen werden, das Wohlergehen der Patientinnen und Patienten bestmöglich zu gewährleisten.

Bezirk: Bozen

