Saubere Luft bei gutem Raumkomfort

Wie sich die Luftqualität im Klassenzimmer entwickelt und wie sich die Lüftungsanlage auf den Raumkomfort auswirkt, wird im Rahmen von Messungen - hier im Bild in der Manzoni-Schule in Bozen - kontrolliert. (Foto: LPA/Gnews)

Das mechanisch kontrollierte Lüftungssystem für die Manzoni-Schule befindet sich außerhalb des Gebäudes und ist mit den Klassenzimmern und der Mensa verbunden ist. Dadurch bleibt der Geräuschpegel in den Klassen gering und stört den Unterricht nicht. (Foto: LPA/Gnews)

Ziel des Projekts "necessARIA" ist es, die Luftqualität in Klassenzimmern durch technische Lösungen zu verbessern: Ein Techniker des Labors für Luftanalysen und Strahlenschutz führt Messungen zur Luftqualität in der Manzoni-Schule in Bozen durch. (Foto: LPA/Gnews)

Von: luk

Bozen – In der Grundschule „Alessandro Manzoni” in Bozen wurde im Rahmen des Projekts „necessARIA” ein innovatives, mechanisch kontrolliertes Lüftungssystem installiert. „Die Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz ist federführend an diesem regionenübergreifenden Projekt beteiligt. Wir sind überzeugt, dass eine gute Luftqualität und ein angenehmer Raumkomfort in den Klassenzimmern viel dazu beiträgt, dass Unterricht gelingen kann“, betont der Landesrat für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz Peter Brunner. Insgesamt sieht die Initiative die Einrichtung von 35 Anlagen in Schulen in Südtirol, den Marken und den Abruzzen vor. In Bozen wurden bisher sieben Lüftungsanlagen für zehn Klassenräume und eine Mensa installiert.

Wie sich die Luftqualität entwickelt und wie sich die Anlage auf den Raumkomfort auswirkt, wird im Rahmen von Messungen kontrolliert. Eine solche fand am 28. Jänner in der Manzoni-Schule statt. „Das System“, berichtet Clara Peretti, Beauftragte für das Projekt „necessARIA“ in Zusammenarbeit mit der Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz, „führt gefilterte Außenluft zu und wärmt sie dank eines Wärmetauschers vor, wodurch Energieverluste reduziert und auch in den kalten oder heißen Monaten angenehme Bedingungen aufrechterhalten werden können.“

Gesundes Arbeits- und Lernumfeld schaffen

„Um die Wirksamkeit der installierten Anlage zu bewerten, haben wir Kohlendioxid (CO₂), Temperatur, Luftfeuchtigkeit und andere Parameter der Innenraumluftqualität gemessen“, erklärt Luca Verdi, Direktor des Labors für Luftanalysen und Strahlenschutz der Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz. „Die Daten zeigen eine deutliche Verringerung des CO₂-Gehalts in den Klassenzimmern, was auf einen besseren Luftaustausch hinweist, während die Innentemperaturen angenehm bleiben. Das ist positiv für das Wohlbefinden all jener, die täglich viel Zeit in der Schule verbringen.“

Neben der Luftqualität legt das Projekt „necessARIA“ auch besonderen Wert auf die Raumakustik. Für die Manzoni-Schule wurde die leiseste Anlage gewählt, die sich außerhalb des Gebäudes befindet und mit den Klassenzimmern und der Mensa verbunden ist. „Die nun durchgeführten Kontrollen bestätigen, dass die vom Belüftungssystem erzeugten Geräuschpegel gering sind und den Unterricht nicht stören“, bestätigt Professor Sergio Montelpare, Direktor der Fakultät für Ingenieurwesen und Geologie an der Universität Chieti-Pescara und Mitglied der Forschungsgruppe von „necessARIA“