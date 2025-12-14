Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Schokoladenpreise sollen laut Ritter Sport-Chef steigen
Kakao besonders von Klimawandel betroffen

Schokoladenpreise sollen laut Ritter Sport-Chef steigen

Sonntag, 14. Dezember 2025 | 12:02 Uhr
Kakao besonders von Klimawandel betroffen
APA/APA/dpa/Oliver Berg
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Der Chef des Schokoladenherstellers Ritter Sport, Andreas Ronken, rechnet mit weiter steigenden Schokoladenpreisen. “Wir erleben gerade eine Schokoladenkrise”, sagte Ronken dem Portal “t-online” laut Meldung vom Sonntag. “Billiger wird es nicht mehr.” Im Gegenteil seien eher steigende Preise zu erwarten, weil Tropenprodukte wie Kakao besonders vom Klimawandel betroffen seien.

“Wenn alle drei Jahre die Regenzeit ausfällt, steigen die Risiken”, sagte Ronken. “Ich muss es so klar sagen: Wir haben die Welt kaputt gemacht.” Der Kakaopreis habe sich innerhalb kurzer Zeit mehr als verdoppelt, er liege nun bei knapp 5.500 Dollar (4.680 Euro) pro Tonne. Die Preissteigerungen im Einzelhandel hätten zu einem Absatzrückgang von bis zu zehn Prozent geführt.

Die psychologische Schmerzgrenze im Handel liege bei zwei bis drei Euro pro Tafel. “Doch wir haben keine Wahl: Wenn Kakao so teuer bleibt, muss man entweder eine kleinere Tafel für den gleichen Preis verkaufen oder sie eben teurer machen”, sagte Ronken. “Ich finde den Weg über den Preis deutlich fairer.” Daher wolle Ritter Sport an der 100-Gramm-Tafel festhalten.

