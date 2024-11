Schulgewerkschaften fordern zusätzliche Geldmittel

Von: luk

Bozen – Die Schulgewerkschaften Südtirols haben heute den Teilvertrag über die zweite Akontozahlung zur Abfederung der Inflation der Jahre 2022 bis 2024 vorunterzeichnet. Der definitive Inflationsausgleich für diesen Dreijahreszeitraum sowie die fixen und dauerhaften Erhöhungen der Gehälter sollen 2025 erfolgen.

“Die aktuell im Landeshaushalt vorgesehen Ressourcen sind für die strukturelle Anpassung der Gehälter an die Inflation noch nicht ausreichend.” Die Schulgewerkschaften fordern daher, dass die notwendigen zusätzlichen Geldmittel bereitgestellt werden, um den strukturellen Anstieg der Gehälter sicherzustellen und so den Beruf im Bildungsbereich attraktiv und zukunftsfähig zu halten.

Die Gewerkschaften betonen, “dass Investitionen in das Bildungspersonal Investitionen in die Zukunft des Landes sind. Ohne eine langfristige Strategie für angemessene Gehälter wird der Lehrberuf an Attraktivität verlieren – das können wir uns als Gesellschaft nicht leisten! Der Appell richtet sich daher an die politischen Entscheidungsträger, eine nachhaltige Finanzierung der Gehälter sicherzustellen und die Mittel im Landeshaushalt entsprechend anzupassen.”