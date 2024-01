sh.asus: Magdalena Scherer ist stellvertretende Vorsitzende

Bozen – Bei der ersten Sitzung des neu gewählten Vorstandes der Südtiroler HochschülerInnenschaft (sh.asus) wurde Magdalena Scherer zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Am vergangenen Freitag fand die konstituierende Sitzung des neuen Vorstandes der Südtiroler HochschülerInnenschaft (sh.asus) unter dem neuen Vorsitzenden Alexander von Walther statt. Neben der Ausarbeitung des Tätigkeitsprogrammes wurden die Schwerpunkte des Vorstandes definiert und die Arbeiten für ein Positionspapier aufgenommen. Zentrale Punkte für den neu gewählten Vorstand sind die Forderungen nach einer Verbesserung der Wohnsituation für Studierende, Einsteiger in die Berufswelt und Rückkehrerinnen und Rückkehrer aus dem Ausland, sowie eine verbesserte Zusammenarbeit innerhalb der Euregio, besonders im Bereich der Mobilität, und die Vereinfachung von Studientitelanerkennungen.

Bei der ersten Vorstandssitzung wurde Magdalena Scherer zur stellvertretenden Vorsitzenden des Vereins gewählt. Die gebürtige Meranerin studiert Rechtswissenschaften an der Universität Trient und absolvierte ihr Erasmus-Semester an der „Faculté de droit et science politique“ in Montpellier, Frankreich.

„Ich freue mich sehr auf die Arbeit als Vize und bin mir der großen Verantwortung bewusst. In Südtirol stehen in den nächsten Jahren wichtige Entwicklungen an, die entscheidend sein werden in welche Richtung sich das Land als universitärer Standort entwickelt und wie es für Akademikerinnen und Akademiker attraktiv bleiben kann“, betont die Vize-Vorsitzende Magdalena Scherer.

Der neue Vorstand blickt zudem gespannt auf die weiteren Koalitionsverhandlungen und die geplanten Maßnahmen in der Hochschulpolitik der zukünftigen Landesregierung.