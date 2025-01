Smartphone und Windows-PC verbinden: So geht es

Von: APA/dpa

Einfach drahtlos Daten zwischen PC und Smartphone austauschen, Benachrichtigungen über eingehende Nachrichten auf dem großen Bildschirm lesen? Oder die Telefonkamera als Webcam benutzen? Das geht alles nicht nur im Apple-Ökosystem. Auch Nutzer von Windows-PC und Android-Smartphones können ihre Geräte ohne den Einsatz eines Cloud-Dienstes drahtlos miteinander verbinden und nützliche Funktionen teilen.

Allerdings gibt es nicht die eine Lösung auf Systemebene, man muss selbst tätig werden. Zwei mögliche Wege zum Ziel heißen Smartphone Link (Windows 10/11) und Smart Connect (Windows 10/11). Sie unterscheiden sich erheblich. Und der dritte Weg ist ganz einfach. Ein Überblick:

Smartphone Link: Der Allrounder

Smartphone Link läuft auf allen neueren PC mit Windows 10 und auf allen Rechnern mit Windows 11. Mit dem Programm kann der PC sowohl mit vielen Android-Smartphones als auch mit iPhones verbunden werden. Smartphone Link ist Teil von Windows 11. In Windows 10 ist es seit dem März 2019 Update enthalten. Der Funktionsumfang kann sich je nach verwendetem Smartphone unterscheiden. Außerdem braucht man noch:

Ein Microsoft-Konto

Die App Link zu Windows für Android oder iOS

Android-User benötigen ein kompatibles Telefon (laut Microsoft Android 7 oder höher).

So koppelt man das Android Telefon mit dem PC:

Telefon und PC müssen sich im selben WLAN-Netz befinden.

Android-User müssen sich in der App Link zu Windows noch mit ihrem Microsoft Konto anmelden und dem Einrichtungs-Assistenten folgen.

Smartphone Link starten. Smartphone und PC sollten nun gekoppelt sein.

Jetzt noch die gewünschten Funktionen aktivieren.

So koppelt man ein iPhone mit Smartphone Link

Telefon und PC müssen sich im selben WLAN-Netz befinden.

Die App Link zu Windows installieren und starten.

Smartphone Link starten und den Anweisungen folgen.

Koppeln auf PC und iPhone bestätigen.

Fertig, jetzt noch am PC im Smartphone Link den gewünschten Funktionsumfang einrichten.

Was kann ich mit Smartphone Link alles machen?

Das Programm kann einige der Funktionen des gekoppelten Smartphones auf den PC spiegeln. Dazu gehören laut Microsoft unter anderem:

Anrufen und Annehmen von Anrufen in Mobilfunknetzen.

Ansehen der Fotogalerie.

Austausch von Daten zwischen PC und Smartphone per Dateifreigabe

SMS schreiben und beantworten, Fotos, Emojis, GIFs und Medieninhalte versenden.

Nachrichtenverlauf und Gruppenchats.

Zugriff auf die Kontaktliste des Smartphones.

Nachrichten ansehen, verwerfen, anheften oder löschen.

Das Telefon in den Modus “Bitte nicht stören” versetzen.

Telefon stumm schalten, wenn Audio wiedergegeben wird.

Steuerung von Musik-Playern.

Anzeigen des Akkuladestandes, Bluetooth, WLAN, mobiles Datennetz.

Lenovo Smart Connect: Für Moto-Smartphones und Lenovo-Tablets

Jenseits des Allrounders Smartphone Link gibt es auch spezialisierte Kopplungsprogramme einzelner Hersteller. Etwas Smart Connect, das unter Windows 10 und Windows 11 läuft. Damit lassen sich etliche Tablets von Lenovo und Motorola-Smartphones (Liste) eng an den PC knüpfen. Smart Connect gibt es unter anderem im Microsoft Store als kostenlosen Download. Der Funktionsumfang ist deutlich größer als bei Smartphone Link, dafür spielt Smart Connect leider nur mit den Lenovo-eigenen Geräten.

Motorola-Smartphone oder Lenovo-Tablet mit Smart Connect koppeln

Smart Connect auf dem PC installieren.

Kopplung aktivieren, es wird ein QR-Code angezeigt.

Smart Connect auf dem Smartphone starten und QR-Code scannen.

Fertig, jetzt noch den gewünschten Funktionsumfang am PC einstellen.

Was kann ich mit Smart Connect Link alles machen?

Smart Connect bietet über den Funktionsumfang von Smartphone Link hinaus etliche weitere Funktionen wie etwa:

App-Streaming: Beliebige Apps vom Smartphone werden auf den PC gestreamt und können dort per Maus und Tastatur bedient werden.

Mobiler Desktop: Per PC das Android-Smartphone im Desktop-Modus nutzen.

Telefon auf PC: Virtuelles Smartphone im Fenster auf dem PC-Bildschirm zum Nutzen des Telefons, ohne es in der Hand zu halten. Das Smartphone muss dafür aber aktiviert und entsperrt sein.

Smartphone als Webcam nutzen, inklusive Anwesenheitssimulation.

Geteilte Zwischenablage für den Austausch von kopierten Inhalten zwischen PC, Tablet oder Smartphone per Drag and Drop

Dateiaustausch über den Dateimanager

Das Telefon als Hotspot für den PC nutzen

Cross Control: Per Smart Connect verbundene Tablets oder Smartphones können wie ein weiterer Bildschirm direkt vom PC per Tastatur und Maus angesteuert werden.

Wer sich mit einem Motorola-Konto anmeldet, kann auch weitere Funktionen des Telefons wie Moto-AI (ein KI-Modell) am PC nutzen.

Die Minimal-Lösung: Das USB-Kabel verbindet PC und Smartphone

Wenn man statt der kompletten Synchronisierung von PC und Smartphone einfach nur ein paar Fotos oder Dateien austauschen will, gibt es auch eine Lösung ohne Software und Kopplung: Das USB-Kabel. Und so geht es:

Kabel am PC einstecken und dann das Android- oder iOS-Gerät einstecken und entsperren.

In der Regel wird das angeschlossene Gerät nun automatisch erkannt und Windows fragt, welche Aktion ausgeführt werden soll. Dabei auch darauf achten, ob das Telefon noch eine Bestätigung haben will. Bei Apple wird etwa gern gefragt, ob man dem angeschlossenen Gerät vertrauen will, Windows fragt gern nach, ob nur Strom oder auch Daten durch das Kabel fließen dürfen. Gibt man nichts an, klappt es vielleicht nicht.

Öffnet sich kein Fenster, lässt sich das angeschlossene Telefon meist als verbundener Speicher in der linken Spalte des Explorers finden (lässt sich per Tastenkombination Windows+E öffnen).

Nun lassen sich hier Dateien wie mit einer externen Festplatte austauschen.