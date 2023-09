Sommerpraktikum: 139 junge Menschen in der Landesverwaltung

Bozen – 139 junge Erwachsene haben im Jahr 2023 ein Praktikum in der Landesverwaltung absolviert. Um sich bei diesen Sommerpraktikantinnen und -praktikanten für ihren Einsatz und ihr Engagement während ihrer Zeit in den Abteilungen und Ämtern der Landesverwaltung zu bedanken, haben Landeshauptmann Arno Kompatscher und Generaldirektor Alexander Steiner am gestrigen Donnerstag zu einem Treffen im Landhaus 1 in Bozen eingeladen.

Die Veranstaltung bot die Möglichkeit sich untereinander auszutauschen und ihre Zeit in der Landesverwaltung gemeinsam abzuschließen. Außerdem wurden die Praktikanten und Praktikantinnen über die Aufgabenfelder und Tätigkeitsbereiche der Landesverwaltung und die verschiedenen Angebote des Landes für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – von Fortbildungsmöglichkeiten über Smart Working bis zu Essensgutscheinen – informiert.

Beim vom Landesamt für Personalentwicklung in Zusammenarbeit mit der Personalabteilung organisierten Treffen bedankte sich Landeshauptmann Kompatscher bei den Praktikantinnen und Praktikanten und sagte, die Türen der Landesverwaltung seien immer offen: “Wir möchten euch alle wiedersehen. Wir brauchen junge Menschen wie euch. Eure kreativen Ideen und innovativen Lösungsvorschläge begeistern und bringen frischen Wind in den Arbeitsalltag. Wir hoffen, dass viele unter euch einen Arbeitsplatz in der Landesverwaltung anstreben.”

200 Praktikumsplätze – von Oberschule bis Universität

Seit nun schon 30 Jahren bietet das Land Südtirol ein Sommerpraktikum für interessierte junge Erwachsene aus Oberschulen und Universitäten an. Im Jahr 2023 standen insgesamt 200 Praktikumsplätze zur Verfügung: 150 in den verschiedenen Landesämtern der Landesverwaltung und 50 außerhalb von Bozen im Versuchszentrum Laimburg (18 Plätze) und in den Naturparks (sieben Plätze). 139 davon wurden besetzt.

Ein Drittel der Praktikantinnen und Praktikanten sind Schülerinnen und Schüler der vierten und fünften Klassen der Oberschulen, die meisten aus Wirtschafts- oder Tourismusoberschulen und Gymnasien. Die restlichen zwei Drittel sind Universitätsstudenten und -studentinnen, die vor allem Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften oder Politikwissenschaften studieren.

Abschlussfeier und Blick in die Zukunft

Durch die Veranstaltung führten Silvia Delucca, Praktikantin im Amt für Personalentwicklung, und Margit Laimer, Mitarbeiterin im selben Amt. Zu Beginn der Veranstaltung berichteten die zwei Praktikanten Luca Pala La Mattina (Amt für Außenbeziehungen und Ehrenamt) und Noemi Gruber (Institut für Pflanzengesundheit des Versuchszentrums Laimburg) sowie ein Tutor, Till Mola (Abteilung Italienische Kultur) über ihre Erfahrungen in den jeweiligen Landesstrukturen.