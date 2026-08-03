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Treffen mit Gewerkschaften

Sozialpartner besprechen mit Land Überarbeitung der IRAP-Reduzierung

Montag, 03. August 2026 | 17:45 Uhr
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Von: Lukas Unterkofler

Bozen – Seit 2025 wurde für Südtiroler Unternehmen, die ihren Mitarbeitenden durch Zusatzkollektivverträge auf Landesebene oder Betriebsvereinbarungen zusätzliche finanzielle Leistungen bieten, der IRAP-Steuersatz von ehemals 3,9 Prozent auf 2,68 Prozent gesenkt (LPA hat berichtet). Nun sollen weitere Schritte in diese Richtung folgen.

Bei einem Treffen von Landeshauptmann Arno Kompatscher, der auch für den Bereich Haushalt und Finanzen zuständig ist, mit Vertretungen der Wirtschaftsverbände und der Gewerkschaften wurde am Nachmittag des 3. August über nötige Anpassungen der bestehenden Regelungen und neue Möglichkeiten diskutiert. “Unser Ziel ist es gemeinsam an Maßnahmen zu arbeiten, die der Gesellschaft als Ganzes zugutekommen”, hob Landeshauptmann Kompatscher beim Austausch hervor. Dieses Treffen sei als Moment gedacht, um sich über allgemeine Grundsätze zu unterhalten, detaillierte Daten würden aktuell noch nicht vorliegen.

Gesprochen wurde unter anderem darüber, wie neben Lohnerhöhungen, welche Hauptziel bleiben, auch Themen wie die Vereinbarkeit von Familien- und Berufsleben oder Nachhaltigkeit in all ihren Ausprägungen besser und noch mehr in der Wirtschaftswelt verankert werden können. “Dafür wollen wir Anreize setzen, die unter anderem über eine IRAP-Reduzierung laufen könnten”, unterstrich der Landeshauptmann.

Bezirk: Bozen

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