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Laut Einreichung bei der Wertpapieraufsicht

SpaceX Aktien: 30 Prozent Plus steht im Raum

Freitag, 12. Juni 2026 | 16:14 Uhr
Laut Einreichung bei der Wertpapieraufsicht
APA/APA/GETTY IMAGES/MARIO TAMA
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Von: APA/AFP/Reuters

Das Raumfahrtunternehmen SpaceX steht vor einem fulminanten Aktienmarktdebüt. Beim größten Börsengang der Geschichte wurden die Aktien des von Elon Musk geführten Konzerns am Freitag zum Handelsstart an der US-Technologiebörse Nasdaq mit mehr als 170 Dollar indiziert. Das entspricht einem Aufschlag von fast 30 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis von 135 Dollar.

Das Unternehmen nimmt durch den Verkauf von Papieren 75 Milliarden Dollar ein und wird auf Anhieb mit 1,77 Billionen Dollar bewertet. Damit gehört der Konzern zu den wertvollsten US-Unternehmen. Mit einem offiziellen ersten Aktienkurs von SpaceX wird erst zur Mitte des US-Handelstags gerechnet, da die Börse zunächst Kauf- und Verkaufsangebote sammelt, bis der Markt ausgeglichen ist.

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