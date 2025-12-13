SpaceX bei Insider-Verkauf mit 800 Mrd. Dollar bewertet

Von: APA/Reuters

Einem Agenturbericht zufolge wird das Raumfahrtunternehmen SpaceX bei einem Insider-Aktienverkauf mit rund 800 Milliarden Dollar (681,95 Mrd. Euro) bewertet. Das Unternehmen biete Insidern Aktien zu je 421 Dollar an und bereite sich auf einen möglichen Börsengang im Jahr 2026 vor, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf eine Mitteilung des Unternehmens.

Reuters hatte am Dienstag berichtet, dass SpaceX bei einem Börsengang 2026 mehr als 25 Milliarden Dollar einnehmen will, was die Bewertung des von Elon Musk geführten Raketenherstellers auf mehr als eine Billion Dollar steigern könnte. Musk hatte zudem Anfang der Woche auf seiner Social-Media-Plattform X einen möglichen Börsengang angedeutet.

Eine Stellungnahme von SpaceX lag zunächst nicht vor. Dem Datenanbieter Crunchbase zufolge ist das kalifornische Unternehmen nach dem ChatGPT-Hersteller OpenAI das zweitwertvollste private Startup der Welt.