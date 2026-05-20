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SpaceX auf dem Weg an die Börse

SpaceX reicht Unterlagen für Börsengang ein

Mittwoch, 20. Mai 2026 | 23:34 Uhr
SpaceX auf dem Weg an die Börse
APA/APA/AFP/PATRICK T. FALLON
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Von: APA/Reuters

Der US-Raumfahrtkonzern SpaceX hat am Mittwoch die offiziellen Unterlagen für seinen mit Spannung erwarteten Mega-Börsengang eingereicht. Das von Tesla-Chef Elon Musk geführte Unternehmen könnte dabei eine Rekordbewertung von 1,75 Billionen Dollar erzielen. Damit würde SpaceX den bisher größten Börsengang der Geschichte – den des saudischen Ölkonzerns Aramco aus dem Jahr 2019 – in den Schatten stellen.

Aus den bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Dokumenten geht hervor, dass Musk das Unternehmen auch nach dem Sprung aufs Parkett dominieren wird. Durch eine Struktur mit zwei Aktienklassen sichert sich der Milliardär 85,1 Prozent der Stimmrechte und wird weiterhin als Vorstandschef, Technikvorstand und Verwaltungsratsvorsitzender fungieren. Die Papiere sollen an der Technologiebörse Nasdaq sowie der Nasdaq Texas notiert werden.

Die Unterlagen gewähren zudem Einblick in das eng verflochtene Firmenimperium Musks sowie in neue Großaufträge. So hält der Elektroautobauer Tesla knapp 19 Millionen der künftigen Klasse-A-Aktien von SpaceX. Zudem hat das Raumfahrtunternehmen im Mai einen lukrativen Vertrag über Cloud-Dienstleistungen mit dem KI-Entwickler Anthropic geschlossen, der SpaceX bis Mai 2029 monatlich 1,25 Milliarden Dollar einbringen soll.

Zuvor war SpaceX bereits mit Musks eigenem Start-up für Künstliche Intelligenz, xAI, fusioniert. Anleger, die auf schnelle Gewinne durch Ausschüttungen hoffen, werden jedoch enttäuscht: SpaceX teilte mit, in absehbarer Zeit keine Dividenden an die künftigen Aktionäre zahlen zu wollen.

SpaceX wurde 2002 gegründet und hat sich seitdem zum weltweit größten Raumfahrtunternehmen entwickelt. Der Konzern revolutionierte die Branche mit wiederverwendbaren Raketen und betreibt mit Starlink ein Netzwerk aus rund 10.000 Satelliten, das weltweites Breitband-Internet anbietet. Musks Vergütung ist an ehrgeizige Ziele geknüpft, darunter die Errichtung einer dauerhaften menschlichen Kolonie auf dem Mars sowie der Bau gigantischer Rechenzentren im Weltall. Für diese Pläne ist die neue Schwerlastrakete Starship von zentraler Bedeutung, deren nächster Testflug noch in dieser Woche erwartet wird.

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