Sparkasse schlägt eine Dividendenausschüttung von insgesamt 21 Millionen Euro vor

Bozen – In seiner heutigen Sitzung hat der Verwaltungsrat der Südtiroler Sparkasse den Bilanzentwurf der Bank und der Gruppe Sparkasse sowie die nichtfinanzielle Erklärung genehmigt. Der Vorschlag, der der Aktionärsversammlung unterbreitet wird, die am 4. April 2024 um 16.30 Uhr im Kongresszentrum MEC – Meeting & Event Center des Hotels Four Points by Sheraton in Bozen stattfindet, sieht eine Dividendenausschüttung von insgesamt 21 Millionen Euro vor. Dies entspricht einem Betrag von 35,1 Eurocent pro Aktie.

Der Bilanzentwurf für das Geschäftsjahr 2023 sieht die Ausschüttung einer Gesamtdividende in Höhe von 21 Millionen Euro vor; dieser Betrag beinhaltet eine ordentliche Dividende in Höhe von 14 Millionen Euro sowie die Ausschüttung eines zusätzlichen Teils der in den vergangenen Geschäftsjahren gebildeten verfügbaren Gewinnrücklagen in Höhe von sieben Millionen Euro. Bezüglich der ordentlichen Dividendenausschüttung hat jeder Aktionär die Möglichkeit, die Ausschüttung der Dividende in Form von Sparkasse-Aktien anstatt in bar zu wählen, wie dies bereits 2019 und 2023 vorgesehen war. Die Möglichkeit, die Ausschüttung der Dividende in Form von Aktien zu beantragen, kann eine Gelegenheit darstellen, da sie nicht der 26-prozentigen Besteuerung unterliegt, die hingegen für die Auszahlung in bar vorgesehen ist. Anrecht auf die Dividenden haben jene Anteilseigner, die Inhaber von Sparkasse-Aktien zum 22. März 2024 sind. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 26. April 2024.

Es sei daran erinnert, dass die Bank im Laufe des Jahres 2023 eine ordentliche Dividende in Höhe von 21 Millionen Euro im Mai und eine außerordentliche Dividende von fünf Millionen Euro im November ausgeschüttet hat.