Spendenaktion erfolgreich abgeschlossen

Von: mk

Bozen – Mit Erfolg konnte die Spendenaktion abgeschlossen werden, welche die Sparkasse und AIAS Bozen durchgeführt haben, um Menschen mit Behinderung und deren Familien eine konkrete Hilfe zu leisten.

Im Jahr 1966 als Sektion des gesamtstaatlichen Verbandes in Südtirol gegründet, entwickelte sich AIAS Bozen schnell zu einer Anlaufstelle im Lande für Familien mit behinderten Menschen. Seit knapp 60 Jahren setzt sich der Verein für die Verbesserung deren Lebensqualität im Sinne einer echten Inklusion ein. Est kürzlich hat AIAS Bozen das Pilotprojekt „HappyHome“ verwirklicht: eine Wohnung, in der behinderte Menschen selbstständig leben können. Das Projekt „HappyHome“ zielt darauf ab, dass behinderte Menschen genügend Unabhängigkeit erreichen, um allein zu leben, oft mit Hilfe von Fachkräften, die sie besuchen und bei Bedarf unterstützen. Es geht um die Umsetzung der Idee „Nach uns“, d.h. um Absicherung und Vorsorge für Kinder mit Behinderung, wenn die Eltern selbst dazu nicht mehr in der Lage sind, bzw. nach ihrem Ableben die Kinder weiter gut versorgt wissen wollen.

Unter dem Motto „Jede Spende hilft“ konnten die Kunden der Bank bei Bankomatbehebungen an Geräten der Sparkasse einen Euro spenden. Dank einer Vielzahl von Unterstützerinnen und Unterstützern ist bei dieser Aktion auf diese Weise der stolze Betrag von 11.174 Euro zusammengekommen. Ausgehend von dieser Summe hat die Sparkasse den Betrag um weitere 3.872 Euro auf 15.000 Euro erhöht.

„AIAS Bozen AIAS stellt eine seit über einem halben Jahrhundert in unserem Lande verwurzelte Organisation dar, die sich mit ihrem Team und zahlreichen Freiwilligen täglich dafür einsetzt, Hilfe zu leisten und die soziale Integration zu fördern. Deshalb haben wir als Sparkasse diese Initiative mit Überzeugung mitgetragen. Wir freuen uns, dass sich die Kundinnen und Kunden so zahlreich daran beteiligt haben. Mit der Aufstockung der gesammelten Gelder wollen wir einen zusätzlichen Beitrag leisten, um zu helfen“, betont der Beauftragte Verwalter und Generaldirektor Nicola Calabrò.

„Jeden Tag arbeitet unser Team aus erfahrenen Fachleuten daran, die Lebensqualität von behinderten Menschen zu verbessern und ihr Wohlbefinden, ihre Selbstständigkeit und ihre soziale Inklusion durch die zahlreichen, von uns angebotenen Diensten zu fördern. Wir von AIAS Bozen sind der festen Überzeugung, dass alle Menschen, also auch Menschen mit einer Beeinträchtigung, vollwertig in die Gesellschaft integriert werden sollen“, erklären der Präsident von AIAS Bozen, Claudio Pizzato, und der Direktor Andrea Di Curti, die einen Dank an die Sparkasse für die bewiesene Sensibilität aussprechen und gleichzeitig hinzufügen: „Mit den Spendengeldern, die über die Behebungen am Bankomaten gesammelt werden, können wir unser Projekt Happy Home fortsetzen. Daran beteiligt ist ein multidisziplinäres Team aus Pädagogen, Ergotherapeuten und Betreuern, die die Menschen mit Beeinträchtigung gemeinsam mit ihren Familien auf diesem Weg begleiten. Dieses Projekt stellt einen grundlegenden Schritt dar, um eine inklusive Zukunft zu gestalten, in der jeder Mensch sein volles Potenzial entfalten kann – während unserer Begleitung und auch nach uns.“

Wer möchte, kann auch eine Spende an den Verein direkt am Schalter aller Sparkasse-Filialen tätigen. Die IBAN-Nummer des Spendenkontos von AIAS Bozen lautet: IT 48 C060 4511 6000 0000 2002 900.