Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Vor 45 Jahren gesetzt – jetzt Kulisse für Weihnachtszauber
Christbaum auf dem Waltherplatz kommt aus dem Landesforstgarten Aicha

Vor 45 Jahren gesetzt – jetzt Kulisse für Weihnachtszauber

Mittwoch, 05. November 2025 | 16:52 Uhr
TanneForstgartenAichaVerladung-FotoMarkusPfeifer
Fällung und Verladung des Christbaums für den Waltherplatz in Bozen sind erfolgreich verlaufen. (Foto: LPA/Forstgarten Aicha/Markus Pfeifer)
Schriftgröße

Von: luk

Natz-Schabs/Bozen – Eine rund 20 Meter hohe Tanne mit einem Alter von rund 45 Jahren steht seit dem 5. November auf dem Waltherplatz: Der Lastkraftwagen mit dem Baum ist kurz vor 15.00 Uhr in Bozen eingetroffen.

“Die Tanne stand im Landesforstgarten Aicha in der Gemeinde Natz-Schabs und ist somit im Besitz des Landes”, berichtet der Bereichsleiter des Forstbetriebs der Agentur Landesdomäne Andreas Agreiter, “der Baum ist in der damaligen Christbaumkultur nicht geerntet worden und nahm deshalb im Forstgartengelände einen zu großen Platz ein. Umso mehr freut es uns, dass dieser verspätete Christbaum nun das historische Zentrum von Bozen schmücken darf.”

Ankunft mit Sondertransport auf dem Waltherplatz am 5. November, kurz vor 15 Uhr: der Christbaum für die Advents- und Weihnachtszeit 2025. (Foto: LPA/Maja Clara)

“Der Christbaum aus dem Landesforstgarten Aicha ist ein gutes Beispiel dafür, wie nachhaltige Forstwirtschaft in Südtirol funktioniert”, unterstreicht Forstwirtschaftslandesrat Luis Walcher: “Baumbestände werden laufend gepflegt, verjüngt und verantwortungsvoll genutzt. Es freut uns besonders, dass einer dieser Bäume heuer in Bozen stehen darf und den Menschen in der Adventszeit Freude bringt.”

Das Personal der Forstlichen Aufsichtsstelle Aicha und der Forstlichen Aufsichtsstelle Moos hat die Tanne um 8.00 Uhr gefällt und durch anschließendes Anbinden der Äste für den Transport bereitgestellt, informiert Stationsleiter Markus Pfeifer.

Der Bozner Weihnachtsmarkt wird am 27. November um 17.00 Uhr eröffnet. Dann wird der Christbaum aus dem Landesforstgarten Aicha erstrahlen.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Jannik Sinner ist glücklich, nicht in Österreich geboren zu sein
Kommentare
109
Jannik Sinner ist glücklich, nicht in Österreich geboren zu sein
Hunde im Restaurant: Süß oder störend?
Kommentare
66
Hunde im Restaurant: Süß oder störend?
AfD-Vertreter im Südtiroler Landtag willkommen geheißen
Kommentare
52
AfD-Vertreter im Südtiroler Landtag willkommen geheißen
Löhne können mit Inflation nicht mithalten  
Kommentare
51
Löhne können mit Inflation nicht mithalten  
System unter Druck: Italien droht die Renten-Krise
Kommentare
49
System unter Druck: Italien droht die Renten-Krise
Anzeigen
Arsenal vs Bayern München
Arsenal vs Bayern München
Wettvorhersagen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 