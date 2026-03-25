Spritpreise in Österreich am Dienstag leicht gesunken

Von: apa

Die Spritpreise in Österreich sind am Dienstag leicht gesunken. Der österreichweite Median für Diesel betrug 2,164 Euro je Liter, nach 2,189 Euro am Montag. Der Median für Benzin fiel von 1,887 auf 1,872 Euro, teilte die E-Control am Mittwoch auf ihrer Webseite mit. Wegen des Iran-Krieges und den damit verbundenen Steigerungen bei den Rohölpreisen dürfen die heimischen Tankstellenbetreiber die Spritpreise nur noch am Montag, Mittwoch und Freitag um jeweils 12.00 Uhr erhöhen.

Derzeit führt die Regierung mit den Grünen Gespräche für eine Spritpreisbremse. ÖVP, SPÖ und NEOS benötigen für ihr Vorhaben eine Zweidrittelmehrheit im Nationalrat. Sie wollen per Verordnung die Mineralölsteuer senken und die Margen von Raffinerien und Tankstellen begrenzen, sollten die Preise von Diesel oder Benzin über einen Zeitraum von zwei Monaten um mehr als 30 Prozent steigen. In Summe soll das Entlastungen von rund zehn Cent je Liter bringen. Die Regierungsparteien hoffen, das Gesetz am heutigen Mittwoch im Nationalrat zu beschließen. Am Freitag soll dann auch der Bundesrat grünes Licht geben.