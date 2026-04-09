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"Seit Jahren zu beobachten"

Spritpreise steigen trotz Ölpreissturz: Codacons kündigt Anzeige an

Donnerstag, 09. April 2026 | 09:56 Uhr
Treibstoffe wurden um 7,7 Prozent billiger
APA/APA (dpa/Archiv)/Karl-Josef Hildenbrand
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Von: luk

Bozen – Trotz eines massiven Einbruchs der Ölpreise ziehen die Spritpreise in Italien weiter an. Darauf weist die Verbraucherschutzorganisation Codacons am Donnerstag erneut hin. Während die internationalen Notierungen für Rohöl zuletzt um rund 16 Prozent gefallen sind, zeigt sich an den Tankstellen ein gegenteiliger Trend.

Demnach liegt der durchschnittliche Dieselpreis landesweit aktuell bei 2,184 Euro pro Liter, ein weiterer Anstieg gegenüber dem Vortag. Benzin kostet im Schnitt 1,796 Euro pro Liter. In mehreren Regionen wurde beim Diesel bereits die Marke von 2,20 Euro überschritten.

Bozen unter den teuersten Regionen

Besonders hoch sind die Preise in Bozen: Dort kostet Diesel im Schnitt 2,213 Euro pro Liter, Benzin liegt bei 1,825 Euro. Damit zählt die Region zu den teuersten in ganz Italien. Auch in Kalabrien und Sizilien bewegen sich die Dieselpreise auf ähnlich hohem Niveau.

Auf Autobahnen liegen die Preise nochmals darüber – aktuell bei rund 2,203 Euro für Diesel und 1,829 Euro für Benzin.

Kritik an „doppelter Geschwindigkeit“

Codacons spricht von einer anhaltenden Schieflage am Markt: Preisanstiege beim Rohöl würden sofort an die Verbraucher weitergegeben, sinkende Preise hingegen kaum. Dieses „Zwei-Geschwindigkeiten-System“ sei seit Jahren zu beobachten.

Die Organisation kündigt daher neue Anzeigen wegen möglicher Spekulationen im Kraftstoffsektor an, sollten die Preise nicht rasch sinken.

Preisanstieg in vielen Regionen

Besonders starke Preiszuwächse beim Diesel wurden zuletzt in Abruzzen, Emilia-Romagna und Molise verzeichnet. Insgesamt zeigt sich ein flächendeckender Aufwärtstrend, obwohl die internationalen Rahmenbedingungen eigentlich für Entlastung sorgen müssten.

Warum der Rückgang der Ölpreise bislang nicht bei den Verbrauchern ankommt, dürfte auch in den kommenden Tagen im Fokus von Politik und Aufsichtsbehörden stehen.

Bezirk: Bozen

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