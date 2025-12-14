Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Starke Auslastung der Koralmbahn am ersten Betriebstag
Koralmbahn ist am ersten Betriebstag stark ausgelastet

Starke Auslastung der Koralmbahn am ersten Betriebstag

Sonntag, 14. Dezember 2025 | 15:30 Uhr
Koralmbahn ist am ersten Betriebstag stark ausgelastet
APA/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIAU
Schriftgröße

Von: apa

Die ÖBB meldeten am dritten Adventsonntag einen Rekordstart mit starker Auslastung auf der neuen Koralmbahn zwischen Graz und Klagenfurt. Der Sonntag war der erste offizielle Betriebstag, nachdem am Freitag beim Festakt Sonderfahrten angeboten wurden. Rund 10.000 Fahrgäste hatten sich Tickets gebucht, am ersten Tag waren rund 30 Züge mit bis zu 230 km/h auf der neuen Hochleistungsstrecke unterwegs, teilten die ÖBB mit.

Die Bundesbahnen sprachen von einer ersten, äußerst erfreulichen Bilanz und einem “historischen Meilenstein”, wie es Vorstand Andreas Matthä nannte. Es gab eine extrem hohe Nachfrage, die Strecke wurde vom ersten Moment an hervorragend angenommen. Fahrzeiten von nur 41 Minuten zwischen Graz und Klagenfurt – ohne Zwischenhalt und etwas längeren Fahrten bis knapp unter einer Stunde mit Stopps etwa in St. Paul im Lavanttal oder im Bahnhof Weststeiermark – ermöglichen ein dichteres Taktangebot. Dazu kommen neue Interregio-Züge für Verbindungen im inneralpinen Raum sowie bessere Fernverkehrsangebote.

Die hohe Nachfrage zum Betriebsstart werde laut ÖBB auch österreichweit in den bevorstehenden Reisetagen rund um Weihnachten und Neujahr weiter anhalten. Zusätzlich zu den regulären Zügen werden über 60 Verbindungen und rund 23.000 Sitzplätze bereitgestellt. Aufgrund der hohen Buchungslage empfehle man, Sitzplätze frühzeitig zu reservieren.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Backzeit ohne Preissturz: Warum Butter in Südtirol teuer bleibt
Kommentare
73
Backzeit ohne Preissturz: Warum Butter in Südtirol teuer bleibt
Trump will EU spalten – und will mit Italien anfangen
Kommentare
58
Trump will EU spalten – und will mit Italien anfangen
„Für ein sozial gerechteres, lebenswerteres und wieder leistbares Südtirol“
Kommentare
39
„Für ein sozial gerechteres, lebenswerteres und wieder leistbares Südtirol“
Olympia-Zitterpartie in Italien
Kommentare
28
Olympia-Zitterpartie in Italien
Leichnam eines Südtirolers seit Monaten in Marokko
19
Leichnam eines Südtirolers seit Monaten in Marokko
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Ab 11. Dezember im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 