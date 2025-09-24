Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Stellantis pausiert Autoproduktion wegen geringer Nachfrage
Stellantis baut Autos der Marken Peugeot, Opel, Fiat und Chrysler

Stellantis pausiert Autoproduktion wegen geringer Nachfrage

Mittwoch, 24. September 2025 | 10:25 Uhr
Stellantis baut Autos der Marken Peugeot, Opel, Fiat und Chrysler
APA/APA/AFP/THIBAUD MORITZ
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Angesichts rückläufiger Verkaufszahlen unterbricht der Autokonzern Stellantis einem Medienbericht zufolge die Produktion in mehreren europäischen Werken. Wie die französische Finanzzeitung “Les Echos” am Dienstag berichtete, plant der Autokonzern, zu dem Marken wie Peugeot, Opel, Fiat und Chrysler gehören, eine Produktionspause an sechs europäischen Standorten. Betroffen sind demnach Werke in Frankreich, Deutschland, Italien, Polen und Spanien.

Stellantis in Frankreich bestätigte, dass ein Werk in der Nähe von Paris für zwei Wochen geschlossen werde; ein Sprecher von Stellantis in Italien gab an, dass ein Werk nahe Neapel die Produktion des Fiat Panda für eine Woche einstelle. In beiden Fällen seien die “schwierigen” Marktbedingungen in Europa der Grund. Diese machten es erforderlich, die Lagerbestände “auszugleichen”.

Produktionspause von ein bis zwei Wochen

Ein Stellantis-Sprecher in Polen bestätigte am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, dass im Werk Tychy im Süden des Landes ein Stopp der Produktion geplant sei, ohne jedoch anzugeben, wie lange dieser dauere. Laut “Les Echos” wird dort die Fertigung im Oktober für neun Tage auf Eis gelegt. Zu den weiteren betroffenen Werken zählen der Zeitung zufolge auch Eisenach in Deutschland, wo voraussichtlich für fünf Tage die Produktion gestoppt werde, sowie Saragossa und Madrid in Spanien für sieben beziehungsweise 14 Tage.

Stellantis hatte im Juli für das erste Halbjahr 2025 einen Milliardenverlust gemeldet und dabei unter anderem auf die US-Zollpolitik verwiesen. Zudem sind viele Hersteller der kriselnden Branche mit wachsender Konkurrenz aus China konfrontiert.

In Österreich produziert Stellantis nach der Stilllegung des ehemaligen Opel-Werks in Wien-Aspern 2024 nicht mehr.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Rücknahme von Verbrenner-Aus angekündigt: Was denkt ihr darüber?
Kommentare
130
Rücknahme von Verbrenner-Aus angekündigt: Was denkt ihr darüber?
“Vernunft hat sich durchgesetzt”
Kommentare
99
“Vernunft hat sich durchgesetzt”
Wegen seines Haarschnitts verprügelt
Kommentare
96
Wegen seines Haarschnitts verprügelt
Ex-Bürgermeister von Verona fordert Abschuss aller Wölfe
Kommentare
50
Ex-Bürgermeister von Verona fordert Abschuss aller Wölfe
Tödlicher Geisterfahrer-Unfall: Untersuchung gegen zwei Carabinieri-Beamte
Kommentare
40
Tödlicher Geisterfahrer-Unfall: Untersuchung gegen zwei Carabinieri-Beamte
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 