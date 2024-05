Stiftung Sparkasse unterstützt Caritas mit Spende

Bozen – Die Stiftung Südtiroler Sparkasse unterstützt mit insgesamt 107.000 Euro verschiedene Dienste der Caritas, die Menschen in seelischer und materieller Not beistehen. „Die Stiftung Sparkasse hilft uns so erneut bei unserem täglichen Einsatz für Bedürftige, dafür sind wir sehr dankbar“, sagt Caritas-Direktorin Beatrix Mairhofer.

„Wir fördern schon seit Jahren die Caritas und ihr Bemühen um jene, mit denen es das Leben nicht immer gut meint. Es ist wichtig, dass es allen Menschen, die in unserem Land leben gut geht. Für uns als Stiftung Südtiroler Sparkasse ist es ein großes Anliegen dafür einen Beitrag zu leisten“, sagte Konrad Bergmeister, Präsident der Stiftung Südtiroler Sparkasse bei der Übergabe der insgesamt 107.000 Euro.

Die Caritas Schuldenberatung und die Sozialberatung, welche beide Menschen in finanziellen Notsituationen Beistand und Hilfe leisten, erhalten insgesamt 60.000 Euro. Durch die hohe Inflation und die Preissteigerungen haben sich die Anfragen um finanzielle Unterstützung deutlich erhöht.

35.000 Euro erhält die Caritas Hospizbewegung, die für schwer kranke und trauernde Menschen da ist. Dieser Beitrag wird hauptsächlich für die Fort- und Weiterbildung der Freiwilligen hergenommen, die diesen wichtigen Begleitdienst ausüben.

Die Caritas Telefonseelsorge kümmert sich um das seelische Wohlbefinden und erhält von der Stiftung Südtiroler Sparkasse 12.000 Euro. Freiwillige kümmern sich um die Sorgen und Anliegen vieler Menschen, die damit alleine nicht fertig werden. Es finden hierfür regelmäßig Fortbildungen und Supervisionen statt, um für diesen Dienst bestmöglich vorbereitet zu sein.

„Wir können nur helfen, wenn uns dabei geholfen wird, deshalb sind für uns solche Beiträge ausschlaggebend. Wir sind der Stiftung Südtiroler Sparkasse diesbezüglich sehr dankbar und schätzen sie sehr als treue und großzügige Partnerin, auf die Verlass ist“, schließt Caritas-Direktorin Mairhofer.