Strabag will in europäische InfraTech-Start-ups investieren

Von: apa

Die Strabag investiert künftig in europäische InfraTech-Start-ups. Dazu stattet der österreichische Baukonzern einen Fonds unter dem Namen Loom Ventures mit 100 Millionen Euro aus. Das berichtete das Online-Magazin “Trending Topics” am Donnerstag. Der sogenannte Early-Stage-Fonds soll sich an Start-ups beteiligen, bevor diese signifikante Umsätze erzielen.

Hinter Loom Ventures steht laut Homepage die Strabag Venture Capital GmbH mit Sitz in Wien. Diese sei eine 100-prozentige Tochter der Bau Holding Beteiligungs GmbH, die wiederum der Strabag gehöre, so “Trending Topics”. Eine Zusammenarbeit mit der Strabag sei für die investierten Start-ups optional und keine Bedingung für ein Investment, hieß es weiter.