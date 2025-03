Strategien für einen erfolgreichen Einstieg in die Arbeitswelt

Von: mk

Bozen – Rund 90 Jugendliche aus ganz Südtirol nahmen heute am Wirtschaftstag für Berufsschülerinnen und -schüler teil, um sich auf ihren künftigen Eintritt in die Arbeitswelt vorzubereiten. Neben inspirierenden Gesprächen mit Berufsvertreterinnen und -vertretern standen auch verschiedene Workshops rund um das Thema Bewerbung auf dem Programm.

Zu Beginn der Veranstaltung berichteten fünf ehemalige Berufsschulabsolventen von ihrem Karriereweg und den Plänen für ihre berufliche Zukunft. Unter den Gästen waren der Maître Daniel Baur (Hotel Sonnenparadies, Schenna), der Elektriker Ardian Mezini (Elettro A.M, Bozen), die Friseurin Debora Mick (Salone Elena Hair, Bozen), der Mechaniker Johannes Huber (Etschside Custom, Partschins) und die Hotelierin Priska Ganthaler (Hotel Muchele, Burgstall). Dieses Jahr wurde auch auf das Thema Inklusion Wert gelegt und Testimonials mit sehr unterschiedlichen Erfahrungen eingeladen.

In praxisorientierten Workshops erhielten die Jugendlichen wertvolle Informationen zu verschiedenen Aspekten des Berufseinstiegs. Dabei wurden unter anderem folgende Themen behandelt: Wie gelingt der Einstieg in die Arbeitswelt? Wie kann man ein Vorstellungsgespräch erfolgreich meistern? Wie erstellt man einen überzeugenden Lebenslauf? Was ist im beruflichen und im privaten Leben wichtig? Die Workshops wurden in Zusammenarbeit mit den Expert/innen Elena Faccio (Beraterin und Expertin für Soft Skills-Coaching), Christoph Pillon (Head of Business Development von Karriere Südtirol), Dorotea Postal (Amt für Ausbildungs- und Berufsberatung), Patrick Thaler (Berater bei Business Pool) und Mirjam Rizzi (Grafikerin bei so.you) durchgeführt.

Im Anschluss präsentierten die Schülerinnen und Schüler den anderen Jugendlichen, welche Tipps und Tricks sie aus den Expertenvorträgen für ihre Zukunft mitnehmen werden.

„Bei der Veranstaltung lernen die Jugendlichen einige Berufsschulabsolventinnen und -absolventen kennen, die nun erfolgreich im Arbeitsleben stehen. Ihre Ausführungen und Tipps sollen die Schülerinnen und Schüler für ihre Ausbildung begeistern“, erklärt Michl Ebner, Präsident der Handelskammer Bozen.

Das WIFO – Institut für Wirtschaftsforschung der Handelskammer Bozen organisierte den Wirtschaftstag für Berufsschüler/innen in Zusammenarbeit mit der deutschen und italienischen Berufsbildung sowie den Fachschulen für Land-, Forst- und Hauswirtschaft.