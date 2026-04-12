Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Streik legt Lufthansa zum Wochenstart lahm
Neue Woche - neuer Streik bei der Lufthansa

Streik legt Lufthansa zum Wochenstart lahm

Sonntag, 12. April 2026 | 13:32 Uhr
Neue Woche - neuer Streik bei der Lufthansa
APA/APA/dpa/Uwe Anspach
Schriftgröße

Von: apa

Am Montag und Dienstag wird bei der AUA-Mutter Lufthansa neuerlich gestreikt. Diesmal legen Pilotinnen und Piloten die Arbeit nieder – von Montag 00.01 Uhr bis Dienstag 23.59 Uhr. Das teilte die Vereinigung Cockpit (VC) am Samstag mit. Flüge der Austrian Airlines (AUA) sind nicht betroffen, hieß es am Sonntag auf APA-Anfrage. Nach Möglichkeit würden auf Verbindungen zwischen Wien und Deutschland größere Flugzeuge einsetzen, um mehr Sitzplatzkapazitäten anzubieten.

Konkret zum Streik aufgerufen sind wie berichtet die VC-Mitglieder bei der Deutschen Lufthansa, der Lufthansa Cargo, der Lufthansa Cityline sowie der Eurowings. Lufthansa-Passagieren – auch aus Österreich – ist empfohlen, sich bei der Airline zu informieren. Das gilt auch, wenn man mit der AUA aus Österreich kommt aber mit der Lufthansa von einem deutschen Hub wie Frankfurt oder Wien weiterfliegen wollte.

“Die Vereinigung Cockpit sieht sich zu diesem Schritt gezwungen, nachdem die Arbeitgeberseite in mehreren Tarifkonflikten keinen erkennbaren Willen zu einer Lösung zeigt”, hatte VC-Präsident Andreas Pinheiro mitgeteilt. “Trotz eines bewussten Verzichts auf Streikmaßnahmen über die Osterfeiertage blieben ernstzunehmende Angebote aus. In dieser Zeit gab es weder eine Reaktion noch erkennbare Gesprächsbereitschaft seitens der Arbeitgeber.” Man sei aber weiter gesprächsbereit.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Erneute Gülle-Einleitung in einem Bach
Kommentare
103
Erneute Gülle-Einleitung in einem Bach
Mehr Lohn im Bildungsbereich: Einigung erzielt
Kommentare
47
Mehr Lohn im Bildungsbereich: Einigung erzielt
Südtirol setzt weiter auf Wasserstoff
Kommentare
35
Südtirol setzt weiter auf Wasserstoff
Trump: “Iraner sind nur noch am Leben, um zu verhandeln”
Kommentare
25
Trump: “Iraner sind nur noch am Leben, um zu verhandeln”
Südtiroler im gleichen Knast wie Maduro und Puff Daddy
Kommentare
25
Südtiroler im gleichen Knast wie Maduro und Puff Daddy
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 