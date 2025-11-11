Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Studie bestÃ¤tigt hohe volkswirtschaftliche Bedeutung der Therme Meran
20 Jahre Therme Meran

Studie bestÃ¤tigt hohe volkswirtschaftliche Bedeutung der Therme Meran

Dienstag, 11. November 2025 | 13:26 Uhr
Die Badehalle der Therme Meran - la sala bagnanti di Terme Merano
Therme Meran
SchriftgrÃ¶ÃŸe

Von: luk

Meran – Die heute vorgestellte Wertschöpfungsstudie des renommierten Ökonomen Prof. Friedrich Schneider von der Johannes-Kepler-Universität Linz bestätigt die starke volkswirtschaftliche Bedeutung der Therme Meran für Stadt, Land und Provinz. Seit ihrer Eröffnung am 3. Dezember 2005 bis Ende 2024 verzeichnete die Therme Meran über 7,2 Millionen Besucherinnen und Besucher und hat sich zu einem wichtigen Motor für die lokale Wirtschaft entwickelt.

Laut Studie wurden im Zeitraum 2006 bis 2024 durch den laufenden Betrieb der Therme Meran insgesamt 643 Millionen Euro an wertschöpfungsrelevantem Aufwand generiert. Diese Aufwendungen lösten einen BIP-Effekt von rund 860 Millionen Euro aus und trugen zur Schaffung bzw. Sicherung von 6.700 Arbeitsplätzen in der Provinz Bozen bei. Die wissenschaftliche Analyse zeigt zudem, dass die Therme Meran jährlich zwischen 17 und 19 Millionen Euro an Rückflüssen an die öffentliche Hand, in Form von Steuern und Abgaben, bewirkt. Diese ergeben sich aus Personal- und Sachausgaben sowie aus Konsumausgaben der Gäste. Die gesamten Steuer- und Abgabeneffekte im Zeitraum 2006 bis 2024 werden mit rund 317 bis 375 Millionen Euro beziffert.

Auch die Investitionstätigkeit der Therme Meran hat einen spürbaren Einfluss auf die lokale Wirtschaft: Seit 2006 wurden Investitionen in Höhe von 31 Millionen Euro getätigt, woraus zusätzliche 50 Millionen Euro an Südtiroler Wertschöpfung und 388 Arbeitsplätze entstanden sind oder gesichert wurden. In Anwesenheit von Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Tourismus betonten die Rednerinnen und Redner die Rolle der Therme Meran als wichtigen öffentlichen Begegnungsraum und zentralen Standortfaktor für Meran und das Burggrafenamt. Neben ihrer wirtschaftlichen Bedeutung sei sie auch ein Symbol für Lebensqualität, Gesundheit und nachhaltige Entwicklung.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
“Deutsch macht mich wÃ¼tend! Wir haben euch erobert!” – VIDEO
Kommentare
139
“Deutsch macht mich wÃ¼tend! Wir haben euch erobert!” – VIDEO
Eklat bei TV-Total: SÃ¼dtiroler Dorf sei “Inzuchtsdorf”
Kommentare
136
Eklat bei TV-Total: SÃ¼dtiroler Dorf sei “Inzuchtsdorf”
Pitbull-Angriff in Bozen
Kommentare
46
Pitbull-Angriff in Bozen
Italienische Fahnen an StraÃŸenschildern in Bozen sorgen fÃ¼r Kritik
Kommentare
38
Italienische Fahnen an StraÃŸenschildern in Bozen sorgen fÃ¼r Kritik
Die geheimen Sinner-BÃ¤ume
Kommentare
35
Die geheimen Sinner-BÃ¤ume
Anzeigen
LUMAGICA Meran
LUMAGICA Meran
Magischer Lichterzauber in Trauttmansdorff
80 Jahre Gruppo Santini
80 Jahre Gruppo Santini
Werte, die Generationen verbinden
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Ãœberetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hÃ¤tte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

SÃ¼dtirol News im Google Play Store

SÃ¼dtirol News im App Store

Â© 2025 First Avenue GmbH
 