Südtirol: Zahl der Unternehmen und Beschäftigten wächst weiter

Bozen – Die Südtiroler Wirtschaft verzeichnete im Jahr 2023 erneut Zuwächse bei Unternehmen und Beschäftigten. Laut dem Landesinstitut für Statistik (ASTAT) waren 48.444 Unternehmen aktiv – ein Plus von 1,3 Prozent gegenüber 2022. Gleichzeitig stieg die Zahl der Beschäftigten um 2,1 Prozent auf insgesamt 235.232 Personen.

Besonders stark entwickelten sich in den vergangenen Jahren die sonstigen Dienstleistungen, die den höchsten Zuwachs unter den Wirtschaftsbereichen aufwiesen. Die Daten stammen aus dem Statistischen Archiv der aktiven Unternehmen (ASIA) und ermöglichen detaillierte Einblicke in die Südtiroler Unternehmenslandschaft – unterteilt nach Wirtschaftszweigen, Beschäftigtengröße, Rechtsform sowie auf Landes-, Bezirks- und Gemeindeebene.

Mit den aktuellen Zahlen liefert ASTAT einen Überblick über die wirtschaftliche Dynamik im Land und die weiterhin positive Entwicklung am Arbeitsmarkt.