Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Südtirol: Zahl der Unternehmen und Beschäftigten wächst weiter
2023

Südtirol: Zahl der Unternehmen und Beschäftigten wächst weiter

Mittwoch, 17. September 2025 | 17:27 Uhr
praktikantin sortiert akten büro arbeit blondine buchhaltung
Fotolia.de/Picture-Factory
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Die Südtiroler Wirtschaft verzeichnete im Jahr 2023 erneut Zuwächse bei Unternehmen und Beschäftigten. Laut dem Landesinstitut für Statistik (ASTAT) waren 48.444 Unternehmen aktiv – ein Plus von 1,3 Prozent gegenüber 2022. Gleichzeitig stieg die Zahl der Beschäftigten um 2,1 Prozent auf insgesamt 235.232 Personen.

Besonders stark entwickelten sich in den vergangenen Jahren die sonstigen Dienstleistungen, die den höchsten Zuwachs unter den Wirtschaftsbereichen aufwiesen. Die Daten stammen aus dem Statistischen Archiv der aktiven Unternehmen (ASIA) und ermöglichen detaillierte Einblicke in die Südtiroler Unternehmenslandschaft – unterteilt nach Wirtschaftszweigen, Beschäftigtengröße, Rechtsform sowie auf Landes-, Bezirks- und Gemeindeebene.

Mit den aktuellen Zahlen liefert ASTAT einen Überblick über die wirtschaftliche Dynamik im Land und die weiterhin positive Entwicklung am Arbeitsmarkt.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Italienischer Rapper über Sinner: “Idol mit Hitler-Akzent”
Kommentare
91
Italienischer Rapper über Sinner: “Idol mit Hitler-Akzent”
Süd-Tiroler Freiheit protestiert gegen Merkheft-Verbot
Kommentare
68
Süd-Tiroler Freiheit protestiert gegen Merkheft-Verbot
Geht die Kirche in Südtirol mit dem Thema Missbrauch gut um?
Kommentare
55
Geht die Kirche in Südtirol mit dem Thema Missbrauch gut um?
„Sie nannten ihn ‚Paoletta‘, Schule wusste davon, hat aber nichts getan”
Kommentare
53
„Sie nannten ihn ‚Paoletta‘, Schule wusste davon, hat aber nichts getan”
Muss jetzt auch die A22 bei Stau die Maut reduzieren?
Kommentare
38
Muss jetzt auch die A22 bei Stau die Maut reduzieren?
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 