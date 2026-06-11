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Ausfuhren von insgesamt 1.871,0 Millionen Euro

Südtirols Außenhandel in die USA bricht ein

Donnerstag, 11. Juni 2026 | 12:00 Uhr
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Von: mk

Bozen – Im ersten Quartal 2026 werden Waren im Wert von 1.871,0 Millionen Euro aus Südtirol exportiert. Das bedeutet ein Plus von 0,9 Prozent gegenüber demselben Quartal im Jahr 2025, wie das Landesinstitut für Statistik ASTAT mitteilt

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Die Ausfuhren nach Deutschland steigen um 1,8 Prozent, jene nach Spanien um 22,2 Prozent.

Die Exporte nach Rumänien nehmen um 40,0 Prozent ab, jene nach Österreich um 5,5 Prozent. Die Ausfuhren in die europäischen Nicht-EU-Länder steigen (+13,8 Prozent), jene in die Vereinigten Staaten sinken um 25,6 Prozent.

Die Ausfuhren von Grund­metallen und Metallerzeugnissen, ausgenommen Maschinen und Anlagen nehmen um 17,3 Prozent zu, während jene der Fahrzeuge sinken (-18,4 Prozent).

Bezirk: Bozen

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