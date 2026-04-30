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ASTAT-Erhebung

Südtirols Bevölkerung wächst trotz Geburtenrückgang

Donnerstag, 30. April 2026 | 12:26 Uhr
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Von: luk

Bozen – Südtirols Wohnbevölkerung ist aufgrund der positiven Wanderungsbilanz leicht gestiegen, während der Geburtenrückgang und die Alterung fortschreiten. Das berichtet das Statistikamt ASTAT.

Am 31.12.2024 leben gemäß Dauerzählung 539.679 Personen in Südtirol, was einem Anstieg von 2.146 Personen (+0,4 Prozent) gegenüber dem Vorjahr entspricht. Da die Geburtenbilanz ein negatives Vorzeichen trägt, ist das Bevölkerungswachstum ausschließlich auf die Wanderungskomponente und die statistische Berichtigung zurückzuführen.

Die Gesamtfruchtbarkeitsziffer ist von 1,57 Kindern pro Frau im Jahr 2023 auf 1,51 im Jahr 2024 gesunken, bleibt jedoch italienweit einer der höchsten Werte.

Bezirk: Bozen

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