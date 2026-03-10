Südtirols Lieblingsgeschäft gesucht

Von: luk

Bozen – Leere Schaufenster, weniger Leben in der Innenstadt, im Stadtviertel oder im Dorf und ein Verlust an Gemeinschaft: Wenn lokale Geschäfte schließen, sinkt die Lebensqualität spürbar. Mit der landesweiten Initiative „Mein Lieblingsgeschäft 2026“ setzen der Wirtschaftsverband hds und das Land Südtirol ein starkes Zeichen für den stationären Handel – als Nahversorger, Treffpunkt und Identitätsstifter in Städten und Dörfern.

„Der Handel ist weit mehr als nur Verkauf. Unsere Geschäfte schaffen Vertrauen, bieten persönliche Beratung und machen Ortskerne lebendig. Mit dieser erstmals durchgeführten Initiative geben wir der Bevölkerung die Möglichkeit, ihre Wertschätzung sichtbar zu machen – und damit ganz konkret zur Zukunft unserer Orte beizutragen“, betont hds-Präsident Philipp Moser. „Gerade im digitalen Zeitalter, in dem internationale Online-Plattformen den Wettbewerb massiv verschärfen, braucht es bewusstes Handeln für regionale Betriebe. Wer lokal einkauft, stärkt Arbeitsplätze, Qualität und das soziale Gefüge vor Ort. Diese Initiative setzt dafür ein wichtiges Signal.“

Die Initiative wird vom Land Südtirol unterstützt. „Das Assessorat für Wirtschaftsentwicklung wird auch künftig Projekte wie dieses unterstützen, mit dem Ziel sicherzustellen, dass die Geschäfte und die Nahversorgung weiterhin eine tragende Rolle spielen – nicht nur als wirtschaftliche Tätigkeiten, sondern als zentrale Elemente des gemeinschaftlichen Lebens. Ihr Wert geht weit über den rein wirtschaftlichen hinaus; er ist eng mit der sozialen Teilhabe und der Lebensqualität verbunden“, unterstreicht Handelslandesrat Marco Galateo.

Zum Ablauf der Aktion

Alle Geschäfte mit mindestens einer Verkaufsstelle in Südtirol und regulärer Verkaufstätigkeit konnten sich vorab über ein einfaches Online-Formular zur Initiative anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos; eine Mitgliedschaft im hds ist nicht verpflichtend. Nach der abgeschlossenen Anmeldung folgt nun die Online-Abstimmung, bei der Kundinnen und Kunden einmal täglich und bis 19. April 2026 für ihr persönliches Lieblingsgeschäft abstimmen können.

Die Profile aller teilnehmenden Geschäfte sind auf der Webseite der Initiative www.lieblingsgeschaeft.it abrufbar. Nach Abschluss der Abstimmung wird in jedem Bezirk das Geschäft mit den meisten Stimmen als Bezirkssieger ausgezeichnet. Die landesweit fünf stimmenstärksten Geschäfte qualifizieren sich hingegen für das Wahlfinale vom 18. bis 28. Mai 2026. Anfang Juni wird das Siegergeschäft prämiert. In den teilnehmenden Geschäften informieren ein Aufkleber im Schaufenster sowie Aufsteller und Flyer im Kassenbereich über die Initiative. Über den dort aufgedruckten QR-Code gelangt man direkt zur Abstimmungsplattform.

„Mitmachen lohnt sich doppelt: Jede Stimme ist eine Stimme für lebendige, attraktive und lebenswerte Orte – und gleichzeitig die Chance auf attraktive Gewinne. In beiden Abstimmungsphasen werden wöchentlich drei monni BON-Gutscheine im Wert von 100 Euro verlost“, erklärt hds-Direktorin Sabine Mayr.

Appell an alle Bürgerinnen und Bürger

Abschließend richtet Mayr einen Appell an alle Südtirolerinnen und Südtiroler: „Wenn wir Orte wollen, in denen man einander begegnet, in denen Menschen und Familien selbstständig bleiben und kurze Wege haben – dann braucht es unseren täglichen Beitrag. Tag für Tag, Einkauf für Einkauf. Wir laden somit alle ein, ihr Lieblingsgeschäft online zu unterstützen – und den lokalen Handel damit sichtbar und stärker zu machen.“