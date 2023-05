Südtirols Topverdiener leben vor allem in Eppan, Pfalzen und Bruneck

Bozen – Ein Bericht der Südtiroler Wirtschaftszeitung sorgt am Freitag für Aufsehen: Das Blatt hat die Daten zu den Steuererklärungen von 2022 ausgewertet, die das Wirtschafts- und Finanzministerium kürzlich veröffentlicht hat.

Demnach gibt es in Südtirol immer mehr Menschen, die äußerst gut verdienen. 3,5 Prozent der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in Südtirol (rund 15.000 Personen) haben für das Jahr 2021 ein Einkommen von mehr als 75.000 Euro erklärt. Sie bezogen damit knapp 20 Prozent des Gesamteinkommens. Im Vorjahr, dem ersten Coronajahr, waren es 1.200 Personen weniger, die ein so hohes Einkommen erzielten. Ansonsten sind die Einkommen in einer Linie mit den Jahren vor der Pandemie.

Rund 6.100 Personen oder 1,4 Prozent kamen 2021 sogar auf ein Einkommen von mehr als 120.000 Euro.

Interessant: Den höchsten Anteil an Topverdiener haben Eppan, Pfalzen und Bruneck. In Eppan haben etwa 5,6 Prozent der Menschen mehr als 75.000 Euro verdient. Nach dem “Podium” folgen Terlan, Brixen und Bozen.

Die Daten aus Wolkenstein im Gadertal – mitten in den Dolomiten – sind ebenfalls beachtenswert: 2,9 Prozent der Einwohner haben 23,5 Prozent des Gesamteinkommens bezogen.