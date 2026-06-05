Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Südtirols Wintertourismus verzeichnet weiter Zuwächse
­ Bilanz nach Halbjahr 2025/26

Südtirols Wintertourismus verzeichnet weiter Zuwächse

Freitag, 05. Juni 2026 | 10:30 Uhr
Skilift Lift Sessellift
pixabay.com - Symbolbild
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Das Landesinstitut für Statistik ASTAT teilt mit, dass in der Wintersaison 2025/26 insgesamt 3.515.043 Ankünfte (+3,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum) und 14.780.459 Übernachtungen (+3,3 Prozent) verzeichnet werden.

Den größten Anteil an den Übernachtungen stellen die Gäste aus Deutschland mit 40,1 Prozent, gefolgt von Gästen aus Italien mit 27,7 Prozent. An dritter Stelle stehen die Gäste aus den Beneluxstaaten mit einem Anteil von 4,7 Prozent.

Die Übernachtungen von Gästen aus Italien gehen um 0,6 Prozent zurück. Alle Bezirksgemeinschaften außer dem Pustertal verzeichnen im Vergleich zur vorherigen Wintersaison Zunahmen bei den Ankünften und Übernachtungen.

Den höchsten Anstieg bei den Übernachtungen meldet Bozen mit einem Plus von 12,5 Prozent. Das geringste Wachstum zeigt sich in Salten-Schlern mit einem Anstieg von 1,6 Prozent. Der Monat März zeigt einen Rückgang der Übernachtungen um 4,1 Prozent (99.408 Übernachtungen weniger). Diese sind zum Teil darauf zurückzuführen, dass die Osterferien in diesem Jahr im April lagen.

Zum ersten Mal verzeichnen die Vier‑Sterne-Betriebe den höchsten Anteil an Nächtigungen zulasten der Drei‑Sterne-Betriebe – mit einem Anteil von 26,7 Prozent an der Gesamtzahl aller Betriebe.

„Die Daten für den betrachteten Zeitraum sind als vorläufig zu betrachten und beziehen sich auf den Stand vom 21.05.2026“, erklärt das ASTAT.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Touristen rasen im Sportwagen über Dolomiten-Pässe
Kommentare
91
Touristen rasen im Sportwagen über Dolomiten-Pässe
Transit: Einigkeit bei Tirol und Südtirol, für Mauterhöhung
Kommentare
49
Transit: Einigkeit bei Tirol und Südtirol, für Mauterhöhung
Geschlechtergerechte Stellenausschreibungen werden Pflicht
Kommentare
48
Geschlechtergerechte Stellenausschreibungen werden Pflicht
Galionsfigur der Selbstbestimmung: Eva Klotz feiert 75. Geburtstag
Kommentare
41
Galionsfigur der Selbstbestimmung: Eva Klotz feiert 75. Geburtstag
Flüche und Schläge: “Mädchen mussten Erwachsenenaufgaben leisten”
Kommentare
35
Flüche und Schläge: “Mädchen mussten Erwachsenenaufgaben leisten”
Anzeigen
Ab Morgen ist der Panorama-Sessellift
Ab Morgen ist der Panorama-Sessellift
in Obereggen wieder geöffnet!
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
3 Tage voller Sport, Spaß und Highlights
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 