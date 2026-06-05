Südtirols Wintertourismus verzeichnet weiter Zuwächse

Von: mk

Bozen – Das Landesinstitut für Statistik ASTAT teilt mit, dass in der Wintersaison 2025/26 insgesamt 3.515.043 Ankünfte (+3,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum) und 14.780.459 Übernachtungen (+3,3 Prozent) verzeichnet werden.

Den größten Anteil an den Übernachtungen stellen die Gäste aus Deutschland mit 40,1 Prozent, gefolgt von Gästen aus Italien mit 27,7 Prozent. An dritter Stelle stehen die Gäste aus den Beneluxstaaten mit einem Anteil von 4,7 Prozent.

Die Übernachtungen von Gästen aus Italien gehen um 0,6 Prozent zurück. Alle Bezirksgemeinschaften außer dem Pustertal verzeichnen im Vergleich zur vorherigen Wintersaison Zunahmen bei den Ankünften und Übernachtungen.

Den höchsten Anstieg bei den Übernachtungen meldet Bozen mit einem Plus von 12,5 Prozent. Das geringste Wachstum zeigt sich in Salten-Schlern mit einem Anstieg von 1,6 Prozent. Der Monat März zeigt einen Rückgang der Übernachtungen um 4,1 Prozent (99.408 Übernachtungen weniger). Diese sind zum Teil darauf zurückzuführen, dass die Osterferien in diesem Jahr im April lagen.

Zum ersten Mal verzeichnen die Vier‑Sterne-Betriebe den höchsten Anteil an Nächtigungen zulasten der Drei‑Sterne-Betriebe – mit einem Anteil von 26,7 Prozent an der Gesamtzahl aller Betriebe.

„Die Daten für den betrachteten Zeitraum sind als vorläufig zu betrachten und beziehen sich auf den Stand vom 21.05.2026“, erklärt das ASTAT.