Fachtagung

Tag der Energie 2026: Energiewende und Klimaschutz auf kommunaler Ebene

Freitag, 27. Februar 2026 | 16:21 Uhr
Ein Mini-PV-Anlage am Geländer eines Balkons
APA/APA/dpa/Sven Hoppe
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Am Mittwoch, den 4. März 2026, findet im NOI Techpark in Bozen der „Tag der Energie“ statt. Im Mittelpunkt der diesjährigen Fachtagung stehen die Energiewende auf lokaler Ebene, innovative Fernwärmesysteme sowie neue Fördermöglichkeiten für klimafreundliches Bauen und Sanieren.

Die Veranstaltung wird von der Agentur für Energie Südtirol – KlimaHaus in Zusammenarbeit mit dem Ressort Landesrat für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz, Energie, Raumentwicklung und Sport, sowie dem Südtiroler Gemeindenverband organisiert. Das Programm beleuchtet die strategische Rolle der Gemeinden und stellt aktuelle technologische sowie rechtliche Entwicklungen in den Fokus.

Strategien für die lokale Energiewende

Den Auftakt der Fachvorträge macht Landesrat Peter Brunner, der die aktuelle Energiebilanz Südtirols vorstellt und die Zielsetzungen im Bereich Umwelt-, Natur- und Klimaschutz erläutert. Ein wesentlicher Teil der Tagung widmet sich der thermischen Nutzung erneuerbarer Energien. Wolfram Sparber und Marco Cozzini (Eurac Research) werden nationale und europäische Erfahrungen zu Fernwärmesystemen und deren Einsatz in der Industrie teilen.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf der Rolle der Gemeinden bei der Förderung von Energiegemeinschaften. Emilio Sani (Studio Legale Sani Zangrando) wird hierzu die komplexen rechtlichen Aspekte und Rahmenbedingungen beleuchten.

Neue Förderwege und nachhaltiges Bauen

Im Bereich der energetischen Sanierung gibt es wichtige Neuerungen auf staatlicher und lokaler Ebene. Petra Recchia von der KlimaHaus Agentur stellt die neuen Möglichkeiten und Chancen vor, die sich durch die aktualisierte staatliche Förderung für energetische Sanierungen gemäß dem Conto Termico 3.0 ergeben.

Die aktuell vorgesehenen Zuschüsse des Landes für Privatpersonen, Unternehmen und öffentliche Verwaltungen werden von Armin Gasser vom Amt für Energie und Klimaschutz erläutert.

Als Impuls für eine klimaschonende Bauweise präsentiert Angelika Aichner (Abteilung Forstdienst) den neuen Holzbaufonds, der gezielt das Bauen mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz fördert.

Klimaschutz in der Praxis

Öffentliche Gebäude und Infrastrukturen sind zentrale Hebel zur Erreichung der Klimaneutralität. Die Fachtagung bietet Akteuren aus Politik, Technik und Verwaltung eine Plattform, um konkrete Maßnahmen zur Dekarbonisierung voranzutreiben.

Interessierte können sich noch bis Montag, den 2.03.2026 über die Homepage der KlimaHaus Agentur zur Veranstaltung anmelden: www.klimahaus.it.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

