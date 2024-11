„Talente-Aperitivos“ der Handelskammer Bozen

Von: luk

Bozen – In den Universitätsstädten München, Wien und Graz hatten kürzlich Südtiroler Studierende die Möglichkeit, bei den „Talente-Aperitivos“ heimische Unternehmen und deren attraktive Jobangebote kennenzulernen. 26 Südtiroler Unternehmen und mehr als 150 interessierte Studentinnen und Studenten beteiligten sich an den Networking-Events. Die Veranstaltungsreihe ist Teil der Initiative Work in Südtirol, um junge Südtiroler Studierende im Ausland wieder nach Südtirol zurückzuholen.

Die fünfte Ausgabe der Talente-Aperitivos fand in München, Wien und Graz statt. In einem gemütlichen Rahmen bei Aperitif und Südtiroler Köstlichkeiten hatten die Studierenden die Gelegenheit, innovative Südtiroler Unternehmen kennenzulernen und sich über deren Job- und Karriereangebote zu informieren oder sich einen tollen Praktikumsplatz zu sichern.

Gleichzeitig erfuhren die Unternehmensvertreter/innen mehr über die Interessensgebiete der jungen Menschen sowie ihre Anforderungen an einen Arbeitsplatz. Während sich die Veranstaltungen in München und Graz vornehmlich an Studierende der technischen Fakultäten richteten, waren in Wien auch Studenten und Studentinnen der Wirtschaftswissenschaften eingeladen.

Die Veranstaltungsreihe will den Unternehmen und Studierenden die Möglichkeit zu einem längerfristigen Kontakt bieten, aus dem sich in der Folge Praktika, Kooperationen im Rahmen einer Abschlussarbeit oder auch konkrete Jobmöglichkeiten entwickeln. Für die Unternehmen war es zudem eine Gelegenheit, sich als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren.

„Längst ist der Arbeits- und Fachkräftemangel zu einer großen Herausforderung für die Wirtschaft unseres Landes geworden. Ein Potential stellen dabei Südtiroler Studierende dar, die außerhalb des Landes eine Universität oder Fachhochschule besuchen. Unser Ziel ist es, sie mit den heimischen Unternehmen in Kontakt zu bringen“, erklärt Irmgard Lantschner, Leiterin des Bereichs Unternehmensentwicklung der Handelskammer Bozen.

Die Veranstaltungsreihe wurde auch in diesem Jahr von der Handelskammer Bozen in Zusammenarbeit mit der Südtiroler HochschülerInnenschaft (sh.asus) und der Interessengemeinschaft Südtiroler Auszubildender und Studierender (ISAS) organisiert.