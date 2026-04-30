Touristiker im Vinschgau ziehen nach Tour of the Alps positive Bilanz

Von: mk

Martell/Latsch − Nach dem Abschluss des Radevents Tour oft the Alps ziehen die Vinschger Touristiker ein positives Fazit dieser bedeutenden Radveranstaltung im Alpenraum. Im gesamten Vinschgau wurden damit rund 600 Nächtigungen erzielt und durch Direktübertragungen in diversen Fernsehkanälen eine große Sichtbarkeit geschaffen.

„Imposante Bilder vom Reschensee durch den ganzen Vinschgau mit der Apfelblüte, das wunderschöne Wetter, die ideale Zielankunft im Freizeitzentrum Trattla in Martell, der Start in Latsch sowie das Presseevent auf Schloss Goldrain mit 60 Medienvertretern waren die Highlights der Tour oft the Alps im Vinschgau“, zieht Roland Gluderer, Obmann der HGV-Ortsgruppe Martell, Bilanz des Radevents.

Der Vinschgau etabliert sich zusehends als ideale Raddestination neben dem viel befahrenen Radweg durch den Vinschgau. Für die Seitentäler, wie das Martelltal, ist die Positionierung als Raddestination wichtig. „Deshalb hofft man auch, dass die geplante Radverbindung ins Martelltal demnächst realisiert wird“, sagt Gluderer.

Die HGV-Ortsgruppen Martell und Latsch bedanken sich stellvertretend bei Bürgermeister Georg Altstätter, Gerald Burger, dem Tourismusverein Latsch-Martelltal sowie den zahlreichen freiwilligen Helfern für die hervorragende Organisation der Tour of the Alps-Etappen im Vinschgau.