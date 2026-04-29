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Standortentwicklung Tramin

Tramin setzt auf Gewürztraminer: Dinner mit heimischen Weinen

Mittwoch, 29. April 2026 | 14:11 Uhr
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Standortentwicklung Tramin
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Von: mk

Tramin – Tramin bewies einmal mehr seine kulinarische und önologische Stärke: Am 24. April fand die zweite Auflage des Gewürztraminer Dinners im Restaurant Ansitz Romani erfolgreich statt. Die Veranstaltung war bereits im Vorfeld restlos ausgebucht.

Im Mittelpunkt standen sieben Gewürztraminer aus Tramin – von klassisch bis modern interpretiert. Die Weine überzeugten mit klarer Aromatik, eleganter Struktur und großer Vielfalt. Fein abgestimmte Gewürztraminer-Grappas rundeten das Geschmackserlebnis ab.

Für die kulinarische Umsetzung zeichnete Spitzenkoch Armin Pernstich mit einem raffinierten Fünf-Gänge-Menü verantwortlich. Von frühlingshaften Vorspeisen über kreativ interpretierte Fisch- und Fleischgerichte bis zum perfekt abgestimmten Dessert war jedes Gericht präzise auf die Gewürztraminer-Weine abgestimmt.

Durch den Abend führte Sommelier und Genussbotschafter Paolo Tezzele, der mit fundiertem Wissen und feinem Gespür für Nuancen den Gästen die Besonderheiten der Weine und Grappas näherbrachte.

Ludwig Kaneppele, Vorsitzender der Standortentwicklung Tramin, betonte die besondere Rolle des Gewürztraminers: „Das Dinner zeigt, wie vielseitig der Gewürztraminer ist – ein echtes Aushängeschild unseres Dorfes und perfekter Begleiter feiner Gerichte.“

Bezirk: Überetsch/Unterland

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